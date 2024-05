Il nuovo Realme GT Neo 6 è ufficiale in Cina, il nuovo device come sempre porta con se caratteristiche paragonabili ad un top di gamma ad un prezzo decisamente più abbordabile rispetto ai classici top di gamma, nonostante infatti la presenza ad esempio dello Snapdragon 8s Gen 3 il prezzo parte da circa 270 euro.

Lo smartphone ha un design molto pulito, il display occupa quasi tutta la faccia anteriore e ha bordi curvi e sottili, all’interno del device a supportare il SoC abbiamo 16Gb di RAM e anche 1Tb di memoria di archiviazione, il tutto raffreddato efficacemente da una vapor chamber da 10.014 mm quadrati.

Per quanto riguarda il pannello montato a bordo, abbiamo un AMOLED 1,5K da ben 6,78”, con frequenza di refresh massima di 120 Hz e tecnologia LTPO per il refresh variabile. La luminosità massima in HDR è di ben 1.600 nit, per picchi locali addirittura da 6.000.

Per quanto riguarda la disponibilità abbiamo varie combinazioni, tre colori: argento, viola e verde e anche tre tagli di memoria: 12+256 GB, 16+256 GB e 16 GB + 1 Tb, i prezzi invece sono rispettivamente 2.099, 2.399 e 2.999 renminbi, che al cambio attuale equivalgono a circa 270, 309 e 286 euro.

Tutto ciò al moment vale solo per il mercato cinese, non sappiamo se e quando arriverà nel mercato europeo, ne come nel caso andrebbe a cambiare il prezzo di vendita al netto dei dazi sulle importazioni, solo attendere ci dirà cosa accadrà anche per il mercato italiano.

Specifiche tecniche ufficiali