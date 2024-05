Unieuro: Attenzione le Offerte SOTTOCOSTO scadono oggi, fate presto

Unieuro continua a sbaragliare la concorrenza con le sue sensazionali offerte su prodotti tecnologici di altissimo livello. Lo store è divenuto famoso proprio per le tante proposte che dona ai suoi clienti, spaziando con i brand e con i dispositivi, troverete davvero di tutto e di più!

Per fare shopping potreste optare per recarvi nello store più vicino, controllando quale sia sul sito, oppure, se per poco tempo, pura pigrizia ed altri motivi, potete sempre acquistare ciò che volete online. Sulla pagina web Unieuro, tutti i device sono divisi in categorie e individuerete subito quello che state cercando. Che sia uno smartphone, un PC o persino un frigorifero nuovo di zecca, avrete a disposizione una vasta scelta per la vostra casa e per il vostro svago.

Le offerte Unieuro della prima settimana di maggio di cui dovreste approfittare

In Volantino, fino ad oggi, troverete un mucchio di dispositivi fantastici a prezzi a dir poco stracciati con il sottocosto Unieuro. Vorreste tanto acquistare un nuovo smartphone? Perché non scegliere il Redmi Note 13 a 299,90 euro oppure, se volete spendere ancor meno, il Redmi 12 a soli 149 euro, un vero affare.

Forse i cellulari non fanno per voi? Meglio un nuovo laptop? Unieuro risponde anche a questa richiesta con l’Acer Aspire 3 15 a 179 euro grazie al 20% di sconto o con il Lenovo Ideapad Slim 3 a 529 euro disponibile in quantità limitate. Anche per chi vuole un nuovo tablet ci sono soluzioni parecchie allettanti. Tra le pagine del volantino troverete ad esempio il Samsung TAB A9+ a 199,99 euro, il Samsung Galaxy S9 Ultra a 999 euro oppure, per chi ama la Xiaomi e non vuole sborsare un capitale, il Redmi Pad SE a 149,99 euro.

C’è una vera chicca per chi sta cercando qualcosa con cui pulire i propri pavimenti e ha sempre sognato una Dyson, ma il prezzo ad ora era troppo alto. La magnifica dyson cyclone v10 absolute costa solo 499 euro e se volete volare basso c’è anche la Rowenta a 149,99 che comunque dona prestazioni eccezionali. Cosa aspettate ancora? Visitate immediatamente il sito seguendo questo link e sfogliate direttamente il volantino Unieuro che troverete qui sotto.