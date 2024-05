Mediaworld: SUPER OFFERTE a PREZZI STRACCIATI in volantino

Mediaworld è quel posto dove gli amanti della tecnologia possono trovare sempre quello che cercano. Ci son così tanti prodotti proposti che dinanzi al suo catalogo infinito ci si sente come pesci fuor d’acqua. Anche chi non è esperto o chi pensava di aver bisogno di nulla spesso resta affascinato e catturato dalle sue fantastiche promozioni.

Dagli smartphone, ai PC, passando per le smart TV più avanzate in circolazione e gli elettrodomestici di tutte le tipologie, è davvero impossibile non trovare qualcosa che faccia al caso proprio. Una macchina per lo zucchero filato? C’è. Una per i Pop Corn caldi? C’è anche quella. Chiedete e vi sarà dato! La cosa migliore? Puoi scegliere se fare shopping in carne e ossa, tra gli scaffali di uno dei tanti store in Italia Mediaworld, o comodamente seduto sul divano, sul bus o ovunque si sia direttamente dal sito. Cosa c’è di meglio dello shopping sfrenato online? E che dire poi delle offerte? Ogni settimana ci sono sempre tante sorprese nei volantini, con i brand più rinomati a prezzi stracciati.

Promo Mediaworld che aspettano solo di essere acquistate

Desideravate da tempo acquistare il nuovissimo smartphone Galaxy S24 Ultra? Grazie a Mediaworld potrebbe essere giunta la vostra occasione! Il device è ora in promozione a soli 1199 euro, costo divisibile anche a rate. In copertina, sul volantino, non si può notare il favoloso Notebook 15S HP a 599 euro con uno sconto quasi del 30%. Se siete fan Samsung, troverete pane per i vostri denti!

Ci sono tantissimi smartphone proposti ad ottimi prezzi tra cui scegliere, non solo l’S24 Ultra, ma se vorreste per caso optare per un altro marchio, Mediaworld mette a disposizione anche modelli Motorola, Xiaomi o anche Oppo. Ciò che vorreste è una nuova Tv ad altissima definizione? Nel caso in cui vorreste davvero trasportare l’esperienza del cinema direttamente nel vostro salotto vi consigliamo la TV Samsung in 4K da 75″ a 799 euro, scontata del 33,36%, a cui potreste aggiungere una Soundbar JBL a 699 euro se avete un bel po’ di budget. Forse non sarà un regalo comune, ma se per la festa della mamma le regalaste una bellissima Polaroid Instant Now Gen 1 a 79 euro? Potreste conservare ogni ricordo in un attimo e averlo già stampato piuttosto che in formato digitale.

Queste sono solo alcune delle promozioni Mediaworld che scadono il 19 maggio, se volete scoprire tutti i prodotti vi basta sfogliare il volantino proprio qui sotto oppure visitare il sito cliccando qui di Mediaworld.