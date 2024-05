Il nuovo HUAWEI Pura 70 Ultra è stato presentato dal produttore cinese come uno smartphone votato alla fotografia. Il debutto della famiglia Pura, che prende il posto della serie P, non disattende le aspettative create dal brand.

Infatti, Huawei Pura 70 Ultra conquista meritatamente il titolo di miglior cameraphone secondo DXOMARK. Con un totale di 163 punti ottenuti, il flagship distanzia i diretti rivali con un netto vantaggio.

La classifica di DXOMARK è sempre stata molto equilibrata, con un solo punto in grado di fare la differenza. Tuttavia, Honor Magic6 Pro e i suoi 158 punti ora occupano la seconda posizione, con uno svantaggio di cinque punti. A terzo posto, con pari punti, si posizionano Huawei Mate 60 Pro+ e Oppo Find X7 Ultra con 157 punti.

Huawei Pura 70 Ultra è il miglior cameraphone di sempre secondo DXOMARK, mai nessuno ha raggiungo le performance di questo incredibile device

Le feature del flagship sono emerse grazie all’accurato protocollo di test svolto da DXOMARK. Come emerge dai test scientifici, il risultato ottenuto Pura 70 Ultra è possibile grazie alle tecnologie sviluppate da Huawei, orientate sia agli utenti più generalisti ma in grado di esaltare anche gli appassionati di fotografia.

Le analisi hanno permesso di sottolineare come Huawei Pura 70 Ultra possa esprimere un bilanciamento dell’esposizione e del contrasto ottimale in ogni condizione di illuminazione. Il produttore ha lavorato molto sulla gestione della luce che entra sul sensore. Per questo motivo ha messo a punto la tecnologia Ultra Lighting e al HUAWEI XD Motion Engine.

La resa delle foto scattate e dei colori risulta eccezionale sopratutto quando visualizzate su schermi HDR. Inoltre, uno dei punti di forza è certamente legato alle Istantanee Ultra Veloci. I Huawei Pura 70 Ultra possono scattare fotografie ad alta velocità fino a 300 km/h. Il sistema funziona in sinergia con l’autofocus veloce e accurato.

La fotocamera Ultra Lighting Pop-Out, in grado di muoversi meccanicamente e variare la propria lunghezza focale e adattarsi a varie esigenze di scatto, è una delle soluzioni più interessanti. Il sensore da 1 pollice e apertura F1.6 è gestito dall’Advanced Rotary Transmission System che permette di regolare la posizione in base alle necessità.