Ancora una volta Samsung si conferma tra i produttori più rapidi nella distribuzione degli aggiornamenti per i suoi dispositivi Galaxy. Con l’inizio di dicembre, infatti, diversi modelli di punta (pieghevoli inclusi) stanno ricevendo nuovi aggiornamenti di sicurezza anche in Italia. Tuttavia, c’è un dettaglio che lascia perplessi alcuni utenti: non si tratta delle patch di sicurezza di dicembre, ma nuovamente di quelle di novembre.

Questa situazione è curiosa, poiché le patch di novembre erano già state rilasciate in Italia. Ora, Samsung ha avviato un secondo rilascio, una decisione piuttosto insolita e difficile da interpretare. Normalmente, il colosso coreano aggiorna i suoi top di gamma con patch relative al mese corrente, ma su dispositivi come Galaxy Z Fold6, Z Fold5, Z Flip6, Galaxy S24 ed S23 Ultra e S23 standard, sono state nuovamente distribuite le patch di novembre 2024. Questo fenomeno è stato confermato da testate come Sammobile.

L’ipotesi di un errore nella classificazione dei firmware è poco probabile, considerando che il problema riguarda 6 modelli differenti. E’ più plausibile pensare che queste patch siano una versione “corretta” delle precedenti, forse rilasciata per risolvere qualche problema attualmente ignoto.

Nel changelog, Samsung non offre dettagli aggiuntivi e si limita alla solita descrizione generica: si parla di un miglioramento della stabilità e della sicurezza del sistema, come avviene ogni mese. In questo caso, la “prassi” lascia gli utenti con più dubbi che risposte.

Ecco i dettagli delle release in rollout dei dispositivi Samsung: