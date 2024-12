Google ha deciso di prolungare il ciclo di vita dei suoi smartphone Pixel 6, 7 e del PixelFold. Grazie a questa scelta, i dispositivi riceveranno aggiornamenti software per altri due anni. Segnando un traguardo importante per l’ intero sistema Android. Questa mossa, da un lato premia i clienti garantendo una vita più lunga per i loro prodotti. Dall’altro però rivela un aspetto più conservativo delle prossime versioni del sistema operativo. Infatti, Android 16 e 17, pur garantendo compatibilità su hardware non di ultima generazione, difficilmente introdurranno innovazioni importanti.

Pixel: il nuovo approccio di Google, tra AI e innovazione

Il Pixel 6, lanciato come pioniere del chip Tensor, ha mostrato nel tempo i limiti di un hardware non all’altezza delle nuove richieste dell’intelligenza artificiale. Però, il prolungato supporto dimostra che i prossimi aggiornamenti del sistema operativo non saranno troppo “avanzati” in termini di requisiti hardware. Infatti molte delle funzioni più complesse, soprattutto quelle legate all’AI, continueranno a essere elaborate sui server cloud piuttosto che direttamente sui dispositivi.

Google sta adottando un modello sempre più esclusivo per i suoi smartphone. In particolare attraverso funzionalità avanzate che rimangono riservate ai Pixel più recenti. Nonostante Android 16 prometta miglioramenti tecnici, le innovazioni più evidenti, spesso legate all’IA o alla fotocamera, saranno una prerogativa dei dispositivi di nuova generazione. Tale approccio evidenzia il divario tra l’esperienza premium offerta dai Pixel e il mondo Android open-source. Un sistema destinato a dispositivi di altre marche.

Mentre il prolungamento del supporto software rappresenta una scelta lungimirante e responsabile, riflette anche un trend consolidato nel settore. Molte aziende, come Apple, infatti utilizzano strategie simili per mantenere l’interesse sui nuovi prodotti. Ad ogni modo, Google sembra sempre più focalizzata a riservare le sue tecnologie più avanzate ai propri dispositivi. Un equilibrio delicato, che condizionerà l’evoluzione del sistema operativo e la percezione del marchio Pixel nei prossimi anni.