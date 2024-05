Nel settore automobilistico ci sono ultimamente tante di quelle novità che gli appassionati hanno il cuore in fibrillazione da mesi in attesa di maggiori notizie sui loro modelli preferiti. C’è qualcuno che segue gli aggiornamenti Dacia? Questa notizia è per voi. Alcune news provenienti direttamente dalla società stanno provocando un certo interesse, soprattutto su una specifica auto: l‘attesissima C-Neo. Se prima ci si era fatti un’idea precisa su questa vettura, le info rivelate da CarMagazine ne stanno ridefinendo completamente le aspettative.

Finora si pensava alla C-Neo come una possibile concorrente della Skoda Octavia, quindi come ad un’auto simile ad una station wagon o al massimo una fastback, ma le recenti indiscrezioni hanno completamente stravolto tale visione. La Dacia con questo modello punta dritto verso il Segmento C del mercato internazionale. La società vuole creare una vettura in grado di sfidare le icone del settore come la Volkswagen Golf o la BMW Serie 1 e perché no anche la Mercedes Classe A e l’Audi A3.

La nuova Dacia sfiderà le migliori auto C presenti in campo

Denis Le Vot, CEO di Dacia ha anch’egli evidenziato l’interesse crescente per il Segmento C. Il CEO ha mostrato la reale possibilità di un nuovo modello in questo ambito. Per dare un’idea di come potrebbe essere questa nuova vettura, il rinomato designer Avarvarii ha creato un concept che si ispira agli ultimi modelli Renault, come la Spring e la Duster.

Il concept ideato della nuova Dacia C-Neo raffigura un’auto con linee nette e allo stesso tempo morbide. Non è facile da immaginare, ma la vettura riesce ad inserirsi perfettamente nel panorama automobilistico attuale senza sfigurare ed eguagliando la modernità di molti altri veicoli. Attenzione, queste sono ancora solo ipotesi, tuttavia la rinomata reputazione delle creazioni di Avarvarii suggerisce che questo potrebbe essere davvero ciò che vedremo una volta che l’auto Dacia entrerà in gioco. Resta ora da capire solo come la società affronterà questo nuovo profetto. Riuscirà a creare un prodotto abbastanza competitivo?