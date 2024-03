Il team di DXOMARK ha testato a fondo il comparto fotografico del nuovissimo Oppo Find X7 Ultra con dei risultati strabilianti. Lo smartphone del produttore cinese si posiziona al vertice della classifica assoluta relativa al settore mobile con il punteggio di 157.

La prima posizione è condivisa con il Huawei Mate 60 Pro+, lanciato a settembre 2023. Come emerso dall’analisi condivisa da DXOMARK, uno dei principali aspetti che hanno determinato il risultato è l’elevata varietà di fotografie che è possibile scattare con Oppo Find X7 Ultra.

Che si tratti di ritratti, foto di gruppo o paesaggi, lo smartphone è sempre pronto a dare il massimo e raggiungere una qualità elevata. Le foto sono sempre piene di dettagli, con colori ben bilanciati e toni dell’incarnato naturali.

Anche con scarsa illuminazione, le foto e i video sono prive di rumore e la resa è sempre molto interessante. Utilizzando lo zoom, gli utenti non avranno perdita di dettagli anche con elevati livelli di ingrandimento.

Tuttavia, il team di DXOMARK ha riscontrato anche alcune problematiche che non possono passare inosservate. In particolare, quando si utilizza il sensore ultra-wide, in alcuni casi potrebbero esserci foto con meno dettagli. Lo stesso capita occasionalmente utilizzando il teleobiettivo. Probabilmente, questi difetti potrebbero essere risolti attraverso un aggiornamento software.

Ricordiamo che Oppo Find X7 Ultra è caratterizzato da un comparto fotografico composto da quattro ottiche differenti. Il sensore principale è da 1 pollice con risoluzione di 50 megapixel, la lunghezza focale è equivalente ad una 23mm con apertura focale f/1.8.

A supporto, troviamo una lente ultrawide da 50MP con un sensore da 1/1.95″ e due teleobiettivi sempre da 50MP. Queste ultime due ottiche, tuttavia, presentano differenti sensori e lunghezze focali per garantire fotografie perfette in ogni condizioni.