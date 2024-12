Dopo il successo di SU7, Xiaomi ha annunciato il debutto di YU7, un nuovo veicolo elettrico pensato stupire gli utenti cinesi e internazionali. Questa volta, dopo la berlina sportiva, ecco che l’azienda cinese ha puntato al settore dei SUV.

Xiaomi ha scelto di mostrare la vettura senza camuffamenti vari anche se non l’ha annunciata ufficialmente. Infatti, il SUV è stato inserito all’interno del database MIIT in Cina e questa fuga di notizie ha spinto il brand cinese ha mostrare le prime foto reali del nuovo veicolo e condividere alcuni dettagli.

Il nuovo Xiaomi YU7 è caratterizzato da dimensioni generose con i suoi 4.999 mm di lunghezza e 1.996 mm di larghezza. L’altezza del SUV è di 1.600 mm altezza mentre il passo di 3.000 mm conferma l’ampia abitabilità a bordo.

Xiaomi YU7 è in nuovo SUV elettrico dell’azienda cinese che si va ad affiancare a SU7, la prima vettura presentata dal brand

Dal punto di vista del design, Xiaomi ha voluto mantenere un look in linea con quello di SU7 che risulta molto sportivo e utilizza molti richiami stilistici con la berlina. In particolare, la firma luminosa posteriore è pressoché invariata a conferma dell’appartenenza alla stessa famiglia.

Il brand tecnologico cinese ha scelto di equipaggiare YU7 con due motori elettrici, conferendo alla vettura la trazione integrale. Sull’asse anteriore trova spazio un powertrain da 220 kW mentre al posteriore uno da 288 kW per un totale di 508 kW pari a circa 690 CV.

Nonostante il peso che raggiunge i 2.405 kg, la vettura è in grado di raggiungere i 253 km/h ma non si hanno dettagli sulle prestazioni velocistiche nello scatto da 0 a 100 km/h. Considerando la dotazione tecnica, possiamo immaginare che YU7 possa scattare in circa 4 secondi o anche meno.

Il pacco batteria sarà realizzato da CATL ma, al momento, non sono disponibili maggiori dettagli sull’autonomia. I prezzi stimati in Cina si aggirano tra i 33 e i 46 mila euro al cambio mentre sembrano esserci buone probabilità di un debutto anche in Europa oltre che nel paese Asiatico.