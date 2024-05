Il mondo dell’automobilismo si prepara a un nuovo capitolo con l’annuncio della casa automobilistica Lotus riguardante la loro ultima creazione. Stiamo parlando della supercar elettrica Type 135. Dopo il successo della Emira V6, punta a conquistare nuovi territori con questa rivoluzionaria aggiunta. Il prezzo stimato di circa 90.000 euro la colloca in una fascia accessibile per gli appassionati di auto sportive di lusso. Offrendo un’alternativa elettrica alle icone famose. Come per esempio Porsche Cayman e Boxster.

Lotus, un passo sempre più avanti

Una delle caratteristiche distintive della Type 135 è la sua architettura leggera per veicoli elettrici (LEVA). Essa è stata sviluppata internamente da Lotus per massimizzare le prestazioni e l’efficienza. La piattaforma flessibile consente alla casa automobilistica britannica di adattarsi alle esigenze dei clienti. Con una serie di batterie da 66kWh per le versioni di base fino a 99kWh per le varianti più performanti. Una scelta strategica che consente di ottimizzare la distribuzione del peso. Al fine di ottenere un’esperienza di guida equilibrata e coinvolgente. L’impiego di tecnologie innovative permette alla Type135 di offrire una configurazione a doppio motore con trazione integrale che sprigiona fino a 872 CV. Garantendo prestazioni mozzafiato su strada e pista.

In più, Lotus ha posto particolare attenzione alla posizione della batteria. Essa è infatti collocata dietro l’abitacolo anziché nel pavimento centrale come nella maggior parte delle automobili ad energia. Tale scelta, anche se insolita, consente di abbassare il baricentro del veicolo e migliorare la maneggevolezza. Mantenendo al contempo un’esperienza di guida emozionante e coinvolgente. Per quanto riguarda il design esterno esso segue la tradizione di eleganza e sportività tipica del marchio. Con linee aerodinamiche che suggeriscono velocità e potenza. L’abitacolo è stato progettato con attenzione ai dettagli. Offrendo comfort e prestazioni avanzate per un’esperienza senza compromessi. Insomma un vero e proprio gioiello su ruote che sembra essere più che all’altezza delle aspettative. Non ci resta che attendere la sua presentazione ufficiale per tutti i dettagli !