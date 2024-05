Zepp Health Corporation ha annunciato l’arrivo di nuovi aggiornamenti per due famiglie di prodotti Amazfit. La serie Balance potrà contare su update volti a introdurre nuove feature mentre sulla gamma Cheetah verrà ulteriormente affinato il sistema di rilevazione GPS.

Entrando maggiormente nello specifico, i dispositivi della famiglia Amazfit Balance si aggiorneranno per includere funzionalità avanzate pensate per tutti gli utenti appassionati di fitness. Gli smartwatch riceveranno un update in grado di monitorare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e misurare la potenza della corsa.

Inoltre, Amazfit ha introdotto il supporto a nuove modalità sportive tra cui l’arrampicata su parete e il bouldering. Sarà possibile selezionare dei piani di allenamento personalizzati per tutti coloro che volessero migliorare la propria preparazione nella mezza maratona e nella maratona.

Infine, gli appassionati di sport invernali potranno gioire del tracciamento del percorso per le attività come sci e snowboard. Si tratta di novità che permetteranno agli utenti di ottenere utili strumenti per monitorare in maniera più esaustiva i propri allenamenti.

Passando alla gamma Amazfit Cheetah, gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo update in grado di migliorare la precisione del sistema GPS. Sfruttando la tecnologia avanzata degli smartwatch, dotati di antenne MaxTrack, la rilevazione della corsa è stata affinata.

I test svolti sul campo, in occasione di alcune delle principali competizioni Europee dedicate alla maratona e alla mezza maratona hanno dimostrato come i dati registrati dai device Amazfit siano estremamente affidabili. Rispetto ai principali competitori, i metri “persi” rispetto alla durata della competizione sono fino a tre volte inferiori.

Amazfit riporta che su una distanza di poco più di 21 chilometri, nel peggiore dei casi, il device non ha registrato solo 9 metri ogni chilometro. Su 41 chilometri, la distanza della maratona, i metri persi sono circa 6 nel peggiore dei casi.