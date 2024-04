Il localizzatore GPS per auto è uno strumento di cui si sono dotati nell’ultimo periodo moltissimi utenti, infatti con il crescente timore di furti, a cui effettivamente non è possibile trovare una soluzione, l’unico modo per tutelarsi consiste proprio nell’acquisto di un piccolo dispositivo che permetta di localizzare la vettura nel momento in cui non dovesse più trovarsi al proprio posto.

Su Amazon ne esistono di vario tipo, tra i tanti spicca il modello realizzato da wanwaytech, questi ha dimensioni di 12,8 x 9,3 x 4 centimetri, facilitando non poco il posizionamento praticamente ovunque all’interno della vettura, e riducendo le difficoltà di trasporto, avendo un peso complessivo di soli 230 grammi. Il funzionamento è garantito dall’inserimento di pile al suo interno (non ha quindi una batteria ricaricabile), che risultano comunque essere incluse in confezione al momento dell’acquisto.

Localizzatore GPS: la promozione più pazza su Amazon

Avvicinandovi ad un prodotto di questo tipo, dovete prima di tutto sapere che il suo prezzo di vendita risulta essere tutt’altro che elevato, infatti di base avrebbe un listino di 16,99 euro, che viene scontato del 40%, mediante l’applicazione di un coupon da aggiungere direttamente in pagina, a cui si somma il 31% di sconto con il codice LWLU3GL6, che sarà compito dell’utente finale inserire nella pagina di riepilogo dell’ordine. In parole povere, lo sconto a cui sarà possibile accedere sarà pari al 71% del prezzo iniziale, riuscendo così a pagare il tutto solamente 5 euro circa. Andate su questo link per l’acquisto.

Per il corretto utilizzo del prodotto, è bene ricordare essere necessario sottoscrivere un abbonamento fisso, del costo di almeno 8,99 euro al mese, in caso contrario non sarà possibile fruire delle medesime condizioni e di tutte le funzionalità precedentemente elencate nell’articolo.