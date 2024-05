Il mondo della telefonia è costantemente in un dato di varie promozioni pensate per accontentare tutti gli utenti, ecco dunque che PosteMobile ha deciso di dire la sua e ha esteso il periodo valido per sottoscrivere la sua promozione Wow Days 50, una promozione che garantisce delle caratteristiche decisamente accattivanti ad un prezzo davvero incredibile, l’unico dettaglio a cui prestare attenzione è che quest’ultima può essere attivata soltanto online o tramite assistenza telefonica, l’offerta può essere attivata sia da coloro che effettuano la portabilità da un altro operatore sia da coloro che intestano un nuovo numero.

Si tratta di una promozione senza troppe pretese ma che sicuramente è in grado di accontentare la maggior parte degli utenti offrendo tutto ciò di cui possono aver bisogno, vediamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Cosa offre la nuova promo

Nel dettaglio la promozione di cui vi parliamo offre ai clienti che la sottoscrivono chiamate senza alcun limite verso sia in numeri fissi che mobili su tutto il territorio italiano, messaggi illimitati e 50 GB di traffico per navigare alla fantastica velocità del 4G+.

L’offerta si organizza in 10Gb di traffico dati mensile che però vengono estesi con un bonus di 40Gb, il tutto al prezzo di 5,99 euro mese con un contributo iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM che verrà consegnata con già dieci euro di ricarica, di conseguenza il primo mese di ricarica è incluso e offerto da PosteMobile.

Un’altra opzione comoda inclusa è legata al fatto che se doveste terminare i giga a vostra disposizione, Poste bloccherà la navigazione senza far scattare costi aggiuntivi o tariffe a consumo, cosa molto comoda per evitare addebiti indesiderati, 50Gb comunque se non siete troppo affamati di dati bastano e avanzano, se invece avete bisogni di qualcosa di più ampio, cercate l’offerta più adatta alle vostre esigenze.