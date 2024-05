Ormai manca davvero poco al debutto ufficiale del nuovo smartphone di punta del colosso cinese Realme. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Realme GT Neo 6 e, nel corso delle ultime ore, l’azienda ha pubblicato in rete nuove immagini teaser che ci hanno così confermato ulteriormente le specifiche tecniche che troveremo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme GT Neo 6, ultimi dettagli prima del debutto ufficiale sul mercato

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha pubblicato in rete nuove immagini teaser del suo prossimo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il prossimo Realme GT Neo 6. Secondo quanto è emerso dai teaser, anche il prossimo device a marchio Realme sarà un dispositivo top di gamma. È stata infatti confermata la presenza a bordo del soc top di gamma per eccellenza di casa Qualcomm.

Ci stiamo riferendo in particolare al potente soc Snapdragon 8s Gen 3. Oltre a questo, sappiamo inoltre che le performance saranno ulteriormente supportare da diversi tagli di memoria comprendenti addirittura fino a 24 GB di memoria RAM e fino ad addirittura 1 TB di traffico dati per archiviare senza alcun problema tutti i file desiderati. Fra le altre caratteristiche di rilievo, non dovrebbe mancare neanche il supporto alla ricarica rapida da ben 120W.

Per il momento l’azienda cinese ha confermato queste presunte specifiche tecniche. Ricordiamo, però, che in queste settimane erano emersi in rete altrettanti rumors e leaks di questo nuovo device. Tuttavia, sappiamo che la scheda tecnica dovrebbe includere ogni mese un display con tecnologia OLED con refresh rate da 120Hz e anche con una luminosità di picco di addirittura 6000 nits. All’appello, sembra che non mancherà nemmeno una batteria piuttosto capiente da ben 5500 mah.

Non ci resta che attendere il debutto ufficiale del nuovo Realme GT Neo 6 per scoprire tutte le sue caratteristiche principali.