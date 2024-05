Truffa MAGGIO 2024: il testo che svuota il conto

Secondo quanto riportato ancora una volta ci sarebbe stata una truffa ai danni degli utenti. Usando l’immagine di una bella ragazza presa dal web ma soprattutto un testo scritto appositamente per far credere alle vittime di essere state corteggiate, i truffatori riuscirebbero a raccogliere i dati personali e anche delle carte di credito.

Truffa: ecco come si muovono i malviventi con un messaggio in mail

“Ciao, mi chiamo Ilaria e siamo vicini.

Per quanto sorprendente possa essere, viviamo fianco a fianco da molto tempo e ti guardo da molto tempo. Ho pensato a lungo se scriverti o meno e alla fine ho deciso. In generale, questo è lo scopo della mia scrittura! Voglio conoscerti e conoscerti meglio.

Possiamo chiacchierare e conoscerci, e magari anche fare un vero incontro. Cosa ne pensi di questo? Non ho una relazione e sarò completamente aperto nei tuoi confronti. Se hai una ragazza e hai una relazione, ma non ti dispiace incontrarci, possiamo incontrarci in una stanza d’albergo e nessuno saprà del nostro incontro.

Ecco il mio profilo“.

Effettivamente nel testo si nota fin da subito come i malintenzionati approcciano alla vittima. L’obiettivo è fargli credere che ci sia una bella donna pronta a corteggiarla, in modo da portarla a sottoscrivere una sorta di abbonamento ad un sito di incontri che in realtà però non esiste. Secondo quanto riportato, sono tantissime le persone che stanno ravvisando messaggi del genere ed è per questo motivo che è bene metterle in guardia.

In genere dopo l’ultima parte, c’è un link al quale l’utente dovrebbe collegarsi per iscriversi al sito di incontri, ma viene fuori un form da compilare. Secondo quanto riportato, più utenti continuano nella compilazione credendo che si tratti di un modo per iscriversi. In realtà è solo un metodo da parte dei malviventi per dar seguito alla truffa: riescono tramite il form a raccogliere i dati personali delle vittime. Prestate quindi molta attenzione a ciò che fate.