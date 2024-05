Truffa in chat e in mail: il messaggio generato dall'AI svuota i conti

Con l’intelligenza artificiale si possono fare davvero tante cose, anche elaborare dei messaggi truffa. Più persone hanno rilevato questo problema, il quale si sta manifestando tramite e-mail nelle ultime ore.

L’obiettivo di chi si cela dietro questa truffa è quello di riuscire a rubare i dati personali delle persone e anche quelli delle carte di credito. Bisogna pertanto stare attenti e controllare l’indirizzo mail mittente oltre al messaggio stesso, scritto con un italiano davvero discutibile.

Truffa nuova elaborata con intelligenza artificiale: fate molta attenzione al messaggio

Con un messaggio che sembra essere semplice da capire ma che in realtà andrebbe eletto tra le righe, i truffatori riescono a cogliere ancora una volta. Il testo che è stato diramato ultimamente avrebbe diffuso il panico tra le persone, soprattutto dopo che queste avrebbero compilato un form venuto fuori da un link contenuto al suo interno.

Come vedete in basso, il messaggio risulta scritto da una ragazza, la quale però in realtà non è altro che frutto dell’invenzione dei malfattori. L’obiettivo è far credere di poterla conoscere mediante un sito di incontri al quale bisogna iscriversi, cliccando appunto proprio sul link.

“Non voglio niente da te, solo sesso violento.

Una situazione tale che ho divorziato da mio marito, che non mi soddisfaceva nel sesso.

Lui, a dire il vero, aveva problemi con un membro, non stava bene.

Anche se nonostante tutto questo sono una ragazza molto attraente, ho una figura snella.

Non si trattava nemmeno di me, beh, non è questo il punto, non voglio ricordare tutto.

Non ci sono barriere per incontrarti, sono libero!

E per te, come uomo, sono sicuro che non ci sono barriere.

Quindi, per assicurarmi di essere interessato, lascerò il mio profilo: Alysia-foxy33

Garantisco che sarò obbediente e non mi imporrò, stai con me e basta!

Aspetterò la tua notifica!

Tuo, Alysia“.