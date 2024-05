Nel corso delle prossime settimane, il noto produttore tech OnePlus annuncerà ufficialmente il suo nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo OnePlus Nord 4, ma a quanto pare non sarà una vera e propria novità. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà infatti una versione re-branded di OnePlus Ace 3V. Nel corso delle ultime ore, sono emersi poi ulteriori dettagli tecnici grazie al noto portale di benchmark Geekbench.

OnePlus Nord 4, il prossimo medio di gamma di OnePlus passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma di casa OnePlus è stato avvistato sul sito di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Nord 4. Dai benchmark appena pubblicati, possiamo avere la conferma della presenza del soc Snapdragon 7 Plus Gen 3.

Si tratta in sostanza dello stesso processore del cugino OnePlus Ace 3V, annunciato sul mercato cinese qualche tempo fa. Come già detto in apertura, infatti, il nuovo device di OnePlus sarà in sostanza una versione re-branded internazionale di questo modello. Ritornando ai benchmark, lo smartphone ha totalizzato 1875 punti in single core e 4934 punti in multi core.

Tra le altre caratteristiche, il portale Geekbench ha poi confermato la presenza di almeno 12 GB di memoria RAM e del sistema operativo Android 14. Trattandosi comunque di un re-branded, possiamo aspettarci più o meno le stesse caratteristiche di OnePlus Ace 3V. Ve le riassumiamo qui di seguito.

• Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.74 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore Snapdragon 7 Plus Gen 3

• Tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno

• Batteria con una capienza di 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 100W

• Sistema operativo installato a bordo Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la ColorOS in versione 14.0