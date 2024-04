Nothing sta lavorando allo sviluppo di un nuovo device secondo le ultime indiscrezioni emerse. Lo smartphone è conosciuto negli uffici del brand con il nome in codice “Tetris” ed è caratterizzato dal numero di modello A015.

Considerando le tempistiche con cui è emersa questa informazione, non è da escludere che il device in questione possa essere il Nothing Phone (3). Questo modello rappresenterà la terza generazione del device nato dall’idea di Carl Pei per diventare un vero e proprio flagship killer.

Considerando che lo sviluppo è attualmente in corso, possiamo anche provare ad immaginare la possibile data di debutto. Stando a quanto indicato dal report di Android Headlines, Nothing Phone (3) potrebbe essere presentato dopo il secondo trimestre del 2024.

Nothing Phone (3) sarà un vero e proprio top di gamma e le nuove indiscrezioni lasciano intendere la possibile data di presentazione

La finestra di lancio più probabile è compresa tra giugno e luglio, anche considerando che la precedente generazione è stata presentata a luglio 2023. Con il lancio nei mesi più caldi dell’anno, Nothing rispetterebbe la distanza di un anno e l’altro da un modello e il successivo.

Dal punto di vista tecnico, Nothing Phone (3) potrebbe arrivare sul mercato con ambizioni ben più alte rispetto alle precedenti generazioni. Infatti, il brand sembra intenzionato ad utilizzare il SoC Snapdragon 8s Gen 3. Questa soluzione creata da Qualcomm è leggermente meno potente dello Snapdragon 8 Gen 3 ma garantisce prestazioni da vero top di gamma.

Rispetto al SoC Snapdragon 8+ Gen 1 utilizzato sul Phone (2), l’incremento prestazionale atteso è notevole. Inoltre, l’utilizzo della nuova soluzione hardware realizzata da Qualcomm permetterà di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale.

Per quanto riguardare le altre specifiche tecniche, purtroppo non ci sono ulteriori dettagli come diagonale del display, ammontare delle memorie e soprattutto sulla Gliph Interface. Ci aspettiamo che Nothing rilasci nuovi dettagli nel corso delle prossime settimane, considerando l’avvicinarsi della possibile data di lancio.