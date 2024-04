Anche quest’anno Samsung vuole rinnovare la propria linea di Galaxy Watch, portando così la generazione di orologi smart alla settima, la quale stando alle ultime indiscrezioni vanterà tre modelli di cui non si sanno ancora le specifiche tecniche ma dei quali abbiamo i codici prodotto, tra questi a quanto pare sarà presente anche un modello Pro che era assente nella linea Galaxy Watch dalla quinta generazione.

A lasciar pensare pensare all’arrivo di una variante pro è la capacità della batteria approvata nei giorni scorsi da un ente sudcoreano, siamo infatti vicini ai 600mAh, batteria identificata dal codice prodotto BL705ABY, che sembra palesemente progettata per un dispositivo indossabile, nel dettaglio la capacità è di 578mAh, leggermente maggiore proprio di quella della batteria dell’ultimo Galaxy Watch Pro.

Batteria da Watch Pro

Di conseguenza la possibilità di assistere all’arrivo di un nuovo Samsung Galaxy Watch 7 Pro si fa più che concreta e probabilmente assisteremo alla sua presentazione nel Galaxy Unpacked estivo durante il quale verranno presentati anche i nuovi pieghevoli di Casa Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Al momento le indiscrezioni non ci consentono di spingerci oltre con le possibili specifiche tecniche dal momento che vista la lunga assenza nessuno si aspettava il possibile arrivo di una variante pro all’interno della famiglia di Galaxy Watch, sicuramente a ridosso della presentazione però arriveranno numerose voci di corridoio che ci consentiranno di trarre qualche conclusione in più in merito il futuro indossa abile di fascia altissima di Samsung.

Ricordiamo dunque che al prossimo evento Samsung presenterà tre modelli di Galaxy Watch, una variante Classic, una Pro e una ancora avvolta nel mistero, l’unica caratteristica che si sa di quest’ultima che potrebbe avere un design più squadrato rispetto alle altre due controparti, tutti e tre però vanteranno il nuovo chip Exynos W940 a 3 nanometri di Samsung.