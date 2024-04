Adobe Express con Firefly AI: l'app editing dotata di intelligenza artificiale

Adobe aggiorna la sua app di editing Adobe Express sia per i dispositivi iOS che per quelli Android, immettendo per la prima volta l’intelligenza artificiale di Firefly AI. L’aggiornamento dell’applicazione è ora disponibile per essere scaricato da tutti gli utenti, dopo che gli sviluppatori hanno passato giorni interi a testarne ogni aspetto. L’implementazione di Firefly AI permetterà a chiunque di creare contenuti per i social network, come video e immagini per i post, in modo più semplice ed intuitivo, potendo anche solo fare uso di istruzioni testuali.

Questo aggiornamento va a migliorare significativamente le capacità dell’applicazione. Adobe possedeva come obiettivo principale quello di cercare di rendere l’app il più semplice possibile e di dare la possibilità di esprimere la propria creatività anche a coloro che non sono totalmente esperti di tecnologia. Le novità introdotte sono molte e tra queste ci sono differenti strumenti ideati appositamente per la creazione di contenuti generativi.

Dai testi alle immagini, tutto è modificabile con Adobe Express

Siete sempre stati tentati dal creare immagini ma le vostre capacità e la vostra creatività è pari ad un pezzo di legno? Le funzionalità aggiunte sapranno aiutarvi. Con l’opzione “Testo in Immagine“, ad esempio, si possono generare immagini straordinarie solo inserendo una descrizione testuale, nulla più. C’è poi la funzione del “Riempimento Generativo” che invece consente di rimuovere, sostituire o inserire qualsiasi cosa nell’immagine, soltanto eseguendo alcuni comandi. La funzionalità “Effetti di Testo” servirà invece per creare titoli, messaggi o addirittura interi testi più accattivanti utilizzando l’aiuto dell’intelligenza artificiale, utilissima anche per i biglietti di aguri. Sempre per il testo c’è anche l’opzione “Testo in Modello” che serve invece per creare modelli unici e modificabili per qualsiasi tipologia di contenuto.

Adobe ha anche implementato i contenuti e modelli disponibili nell’applicazione, dando agli utenti più risorse su cui fare affidamento. Possono adesso usufruire dell’opzione “Azioni Rapide” per modificare, ridimensionare o rimuovere sfondi, generare codici QR e ritagliare video soltanto cliccando lo schermo. Inoltre, attraverso l’uso del “Pianificatore di Contenuti“, possono organizzare e pubblicare i contenuti sui social in maniera calendarizzata.

Anche per chi è solito creare dei video con Adobe Express, ci sono delle novità importanti. È stato infatti introdotto delle funzionalità avanzate che vanno a modificare il modo in cui le clip video possono essere create. Gli utenti possono partire utilizzando dei “Modelli Distintivi“, cioè dei modelli predefiniti ma personalizzabili a cui possono aggiungere video differenti, delle immagini e la musica per cercare di fabbricare dei contenuti più coinvolgenti.

Questi possono poi implementare anche delle animazioni e dei sottotitoli in tempo reale nel caso in cui i protagonisti nel video parlassero. Non ci saranno preoccupazioni inerenti alle lingue perché l’intelligenza artificiale ne consente di tradurre oltre 100. Con l’opzione “Timeline Video” e il supporto 4K, è possibile inoltre generare video di alta qualità con strumenti di editing avanzati. L’app Adobe Express con Firefly AI è gratuita e scaricabile tramite App Store e Play Store, tuttavia alcune funzionalità avanzate richiedono un abbonamento mensile a pagamento che ha un costo di 9,99 euro.