Appena qualche mese fa, sul web sono iniziate a circolare alcune voci sul possibile interesse di Apple per i diritti TV della Formula 1. Ora sembra che l’azienda di Cupertino non sia interessata solo alla F1, ma anche alla FIFA per la trasmissione del Mondiale per Club 2025.

Il New York Times, citando fondi vicine ad Apple, ha dichiarato che la società potrebbe essere vicina ad un nuovo accordo con FIFA per ottenere i diritti tv mondiali della Coppa del Mondo per Club che avrà luogo negli Stati Uniti nel 2025. Sempre secondo il Times l’accordo, che potrebbe superare un miliardo di dollari, potrebbe trovare la sua effettiva ufficializzazione proprio entro il mese di aprile.

AppleTV+ punta a nuovi diritti streaming

Il format in questione, ideato da FIFA per la Coppa del Mondo per Club, vedrà la partecipazione non solo delle squadre vincitrici delle loro continentali competizioni. Infatti, tenendo conto del ranking, anche altri team potranno prendere parte alla competizione. Ad esempio, per l’Italia, oltre all’Inter parteciperà anche la Juventus. Quest’ultima si è qualificata qualche settimana fa aritmeticamente, classificandosi settima e quindi eleggibile nel ranking UEFA.

Se l’accordo per AppleTV+ dovesse effettivamente andare a buon fine, per l’azienda di Cupertino si tratterebbe del secondo accordo importante raggiunto per quanto riguarda i diritti TV. Il primo è stato quello raggiunto con la Major League Soccer, dalla valenza triennale. Per quanto riguarda l’accordo con FIFA resta da vedere se questo sarà valido a livello mondiale o meno.

In ogni caso, questo tipo di trattative per AppleTV+ rappresentano un importante passo avanti per l’azienda di Cupertino che anche per il suo servizio di streaming online sta puntando ad una sostanziale crescita. Con l’acquisizione dei diritti TV relativi allo sport, Apple intende puntare ad avvicinare una quota maggiore di pubblico. Mentre si attende di scoprire se presto arriverà sulla piattaforma anche il Mondiale per Club il catalogo di AppleTV+ continua ad arricchirsi di interessanti contenuti.