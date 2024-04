A partire dallo scorso 29 febbraio è disponibile per gli utenti la promozione Sky Mobile powered by Fastweb. Quest’ultima ha segnato l’arrivo della pay tv nel settore della telefonia mobile. Le promozioni offerte partono dal costo di 7,5 euro al mese per avere 150 GB di traffico dati internet, minuti illimitati e 100 SMS. Un’opportunità davvero allettante. Ma come è possibile procedere con l’attivazione?

Come attivare Sky Mobile powered by Fastweb

Sulla pagina web ufficiale di Sky Mobile è disponibile la procedura dettagliata da seguire per procedere con l’attivazione dell’offerta. Come evidenziato sono disponibili due modalità. La prima è online, tramite l’uso della piattaforma ufficiale, la seconda invece permette di procedere con un operatore.

Seguendo la prima modalità, la procedura, come accennato, avverrà sul sito web ufficiale di Sky inserendo tutti i dati richiesti. Inoltre, è possibile procedere anche con l’acquisto telefonico della SIM. Infatti, per concludere l’operazione è possibile procedere con un operatore prenotando una consulenza telefonica o effettuando direttamente una telefonata al numero gratuito.

Con l’attivazione è possibile anche richiedere la possibilità di effettuare la portabilità del proprio numero di telefono. Per farlo bisogna inserire i dati dell’attuale operatore mobile durante la sottoscrizione. In questo modo verrà trasferito il numero ed anche il credito residuo presente sulla SIM. Sulla base delle procedure standard, le tempistiche sono di 48 ore per il trasferimento del numero e l’attivazione della scheda SIM. Questo avverrà solo dopo aver ricevuto il messaggio da parte di Sky che conferma l’avvenuto passaggio.

La scheda SIM viene inviata subito dopo aver terminato la procedura online o telefonicamente e verrà inviata a casa dell’utente interessato entro 7 giorni lavorativi. L’attivazione avviene tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o anche attraverso l’invio di un video di identificazione. In questo caso bisogna registrare un video in cui viene confermata la propria identità. Se siete interessati alla promozione è consigliabile recarsi sul portale web di Sky per ottenere tutte le informazioni utili per prendere una decisione ragionata.