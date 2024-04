Uno dei prezzi più convenienti di sempre per l’acquisto di Xiaomi 14, uno smartphone che eccelle sicuramente sotto molteplici punti di vista, e che vuole tornare a dire la sua sul mercato, mettendosi a disposizione del pubblico, con una spesa finale decisamente ridotta ed alla portata di tutti.

Il risparmio sull’acquisto di Xiaomi 14 è decisamente notevole, dovete sapere essere comunque uno smartphone con display AMOLED da 6,36 pollici, che può raggiungere fino un refresh rate da 120Hz, passando anche per processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, che viene supportato dalla presenza di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite l’ausilio di una microSD).

Xiaomi 14: che offerte assurde oggi

Lo Xiaomi 14 è a tutti gli effetti uno smartphone indimenticabile per molti, proprio per la sua capacità di dare il massimo con il minimo sforzo. Il modello in questione risulta essere acquistabile da parte del pubblico finale, senza differenze o limiti particolari, in termini di presenza di brandizzazione, dietro il pagamento di un contributo di soli 847,99 euro. Cliccate qui per l’acquisto.

La batteria è un componente da 4610mAh, a prima vista potrebbe apparire essere un quantitativo non sufficiente per riuscire a gestire alla perfezione uno smartphone così importante, ma con la ricarica rapida a 90W, si può tranquillamente essere in grado di gestire anche due giorni di utilizzo continuativo. Il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica, rappresenta forse il fiore all’occhiello del prodotto stesso, un plus non da poco che rende l’esperienza fotografica assolutamente degna di essere vissuta e provata dal consumatore.

La spedizione, del modello indicato nel nostro articolo, viene gestita direttamente da Amazon, con consegna previsto entro pochi giorni. La restituzione, come ormai è prassi comunque da qualche settimana, è possibile solo entro 14 giorni dalla ricezione.