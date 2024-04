Microsoft sta per migliorare ulteriormente l’esperienza utente di Windows. Come ben sappiamo, l’attività online è condizionata da applicazioni e servizi che ora sono disponibili anche sui nostri computer. Il loro funzionamento è leggermente diverso da quello offerto dalle medesime presenti sui dispositivi mobili Android, soprattutto per quanto riguarda l’installazione. Ora però sembra che le cose stiano per cambiare. Sono, infatti, previste una serie di modifiche sul Microsoft Store.

Microsoft aggiorna il suo Store ufficiale

Questi cambiamenti riguardano soprattutto il funzionamento di Microsoft Store sul web, ovvero accessibile attraverso il browser. Questa versione permette di consultare ed installare le app sia su Windows 10 che 11. Ma in cosa consistono queste modifiche? La funzione coinvolta è quella che permette di installare le app sul proprio dispositivo. Questo processo infatti ora viene finalmente semplificato.

La procedura precedente per installare un’applicazione dal Microsoft Store era necessario trovare l’app in questione e cliccare il pulsante “Installa”. Poi bisognava accordare il permesso per aprire lo Store a livello di sistema. A questo punto gli utenti dovevano cliccare di nuovo sul pulsante “Installa” per procedere con il download. Con le modifiche in arrivo, invece, viene introdotto un nuovo processo di installazione. Quest’ultimo offre la possibilità di scaricare subito l’app in questione cliccando solo una volta sul pulsante dedicato presente sul Microsoft Store sul web. Una volta che sarà stato effettuato il download in locale sarà possibile aprire il file per avviare il processo di installazione.

La nuova procedura, oltre ad essere molto più semplice ed anche rapida permette anche di procedere con l’installazione delle app anche in assenza dell’app Microsoft Store su Windows. In questo modo è possibile anche installare più app contemporaneamente. Infatti, scaricando degli eseguibili per poi aprirli rende il procedimento più semplice.

Il Principal Architect di Microsoft, Rudy Huyn, ha dichiarato che questa novità ha già portato ad un aumento delle app installate pari al 12%. Inoltre, è stato registrato anche un 54% relativo alle app aperte dopo la loro installazione.