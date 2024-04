Sky mette a disposizione dei suoi nuovi utenti una promozione davvero interessante. Infatti, per tutti coloro che sottoscrivono online un’offerta di rete fissa Sky Wi–Fi, i già clienti Sky TV possono ottenere un buono Amazon dal valore di 100 euro. Per poter procedere basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore, tramite l’area denominata “Fai da te”. Oppure è possibile richiedere il supporto di un operatore telefonico.

Nuova promo Sky che regala un buono Amazon

La promo era già stata lanciata lo scorso mese dal 13 al 19 marzo, ed ora torna nuovamente disponibile. C’è però un risvolto negativo, il prezzo delle offerte di Sky Wi-Fi è più alto rispetto a prima. Infatti, dal 4 aprile, sia i già clienti di Sky TV che tutti i nuovi clienti che vogliono attivare la Fibra sena pacchetto televisivo, il prezzo scontato previsto per i primi 12 mesi è aumentato di 1 euro al mese. Con questo cambiamento ora il prezzo mensile è pari a 25,90 euro.

La promo è valida dall’11 al 18 aprile, salvo possibili cambiamenti. L’operatore fa riferimento ai clienti che sono in possesso di un abbonamento residenziale ai servizi Pay TV, ma che non sono ancora in possesso di un piano per la rete fissa Sky Wi-Fi. Una volta attivata l’offerta in questione, direttamente online, sarà possibile ottenere gratuitamente un buono Amazon.

Dopo aver attivato l’offerta Sky si riceverà un’e-mail che contiene i passaggi da seguire per poter richiedere il buono. Successivamente, bisogna aprire entro 7 giorni l’apposito link contenente nell’e-mail. Qui verrà chiesto agli utenti di inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente indicato sul contratto che è stato stipulato. Una volta inseriti i dati corretti verrà confermato il diritto al premio. Quest’ultimo poi verrà inviato entro 30 giorni.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito web ufficiale di Sky per procedere poi con l’attivazione della promo e la richiesta del buono Amazon.