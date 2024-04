Mentre il traffico sulle arterie italiane diventa sempre più intenso, emerge una nuova tecnologia per garantire sicurezza e rispetto delle norme di guida. Si chiama “VERGILIUS PLUS”, un rivoluzionario sistema per il rilevamento della velocità, sviluppato da ANAS SPA e recentemente approvato dal Ministero delle Infrastrutture. Questo sistema non solo segna un progresso nella tecnologia di monitoraggio, ma promette anche di essere un forte deterrente contro le infrazioni legate alla velocità.

Rispetto ai sistemi tradizionali che misurano la velocità media tra due punti, “VERGILIUS PLUS” può rilevare anche quella istantanea, offrendo così una copertura più completa del comportamento di guida. Inoltre, automaticamente riconosce i pannelli delle merci pericolose e invia dati di transito al server centrale per analisi statistiche del traffico, essenziali per autorità nella pianificazione di misure di sicurezza più efficaci e nel monitoraggio delle zone a rischio.

Con una tolleranza del 5% sui limiti, il sistema assicura rilevazioni accurate e affidabili, che si traducono in maggiore conformità alle norme e minori incidenti.

“Vergilius Plus”: la rivoluzione della sicurezza stradale attraverso la tecnologia

Attualmente “VERGILIUS PLUS” opera principalmente su tratti extraurbani ad alto rischio, come la SS309 “Romea” in Emilia Romagna e la SS1 “Via Aurelia” nel Lazio, dove elevata velocità ha spesso contribuito a gravi scontri. Introducendolo in queste aree, si mira a creare un ambiente di guida più sicuro per tutti.

Anche servizi come COYOTE, che informa legalmente gli utenti su limiti, autovelox e pericoli, riconoscono il valore aggiunto di questo sistema nel migliorare la sicurezza stradale, integrando le informazioni nei propri avvisi per una maggiore consapevolezza.

In conclusione, mentre l’Italia continua a fronteggiare le sfide per la sicurezza sulle strade, “VERGILIUS PLUS” si dimostra un prezioso alleato. Con tecnologia avanzata e funzioni innovative, non solo aumenta la protezione ma promuove anche una cultura di guida responsabile, segnando un passo avanti verso strade più sicure dove tecnologia e salvaguardia procedono insieme.