Iliad: ora si può personalizzare il numero di telefono della SIM

Gli utenti Iliad che attivano una nuova SIM avranno ora a disposizione un’opzione mai vista con nessun’altro gestore telefonico. Il cliente potrà scegliere di personalizzare gratuitamente le ultime 6 cifre del suo nuovo numero di telefono. Il gestore alza l’asticella della personalizzazione, dando ai propri utenti un’esperienza customizzata a partire dall’attivazione del proprio numero, indipendentemente da quale tariffa si scelga.

La funzione di personalizzazione non può essere per ora attivata in store, quindi chi fosse interessato deve optare per l’acquisto di una promo sul sito web Iliad. Con molta probabilità, tra solo qualche mese, questa possibilità sarà estesa anche a tutti i negozi e i punti Iliad sparsi per il territorio.

Un numero Iliad personalizzato, unico e perfetto per noi

Quando si attiva la promo offerta Iliad sul web, dopo aver scelto la tariffa ideale per il proprio smartphone, si potrà scegliere se avere un numero casuale o se personalizzarlo inserendo una combinazione precisa.

Il prefisso resterà lo stesso e la prima cifra non potrà comunque essere scelta, ma per le sei successive l’utente potrà fare ciò che vuole. Dopo la scelta effettiva, Iliad controlla che questa non sia già in uso e nel caso sia occupata si può scegliere un numero diverso con combinazioni numeriche simili alla preferita o “arrendersi” e lasciare la scelta al caso.

La nuova opzione di personalizzazione dona all’utenza non solo l’opportunità di creare un numero che sia unico e che sia rappresentativo, ma soprattutto crea l’occasione di poter usare una cifra che sia facilmente memorizzabile. Iliad continua a muovere le proprie strategie verso la libertà, verso la personalizzazione totale delle proprie promo. Di certo è un’opzione che troviamo facilmente con tutti gli altri gestori sul mercato. Non solo l’operatore virtuale continua a proporre tariffe pazzesche con costi molto convenienti, ma fa sentire l’utente l’attore principale delle sue scelte a tutto tondo, migliorando sempre più i servizi offerti in ogni aspetto.