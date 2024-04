Iliad: 180 GIGA, minuti ed SMS senza limiti con il 5G gratis

Il passato di Iliad lo conoscono tutti e anche le premesse con cui è arrivato in Italia ormai nel 2018. Volontà era quella di salire ai vertici e il gestore ci è riuscito senza troppi problemi, garantendo continuità con le sue offerte mobili migliori. Dopo aver curato per un po’ il piano fisso con la fibra ottica, la concentrazione è tornata sulle tariffe per smartphone.

L’azienda infatti sta rimettendo insieme le idee per battere ogni forma di concorrenza, usando peraltro le sue migliori offerte, ovvero le Giga. Le offerte migliori del momento tornano spesso disponibili con un regalo che consiste nella connessione in 5G. Giga, minuti e messaggi saranno disponibili in grande quantità.

Tutto succede in continuità con quanto accaduto durante lo scorso mese, periodo in cui c’erano le Flash. Adesso Iliad ripropone la sua offerta migliore, ovvero la Giga 180. Al suo interno gli utenti possono trovare il meglio e anche un prezzo molto interessante che peraltro concede accesso ad un’altra offerta, quella di rete fissa.

Iliad, la nuova offerta Giga che con 180GB batte Vodafone e TIM facilmente

Chi non avesse ancora ben chiaro le idee può averle direttamente tramite il sito ufficiale di Iliad, dove in bella mostra c’è innanzitutto la Giga 180. Questa soluzione, che ogni mese riesce a rendere disponibile tutto ciò che occorre, costa solo 9,99 € al mese e per sempre, senza rimodulazioni che possano cambiare il tutto.

Dopo aver lanciato le ultime Flash era tempo di ripartire con un’offerta stabile che garantisse anche il 5G con addirittura 180 giga al mese. Questo è il vero punto di forza che permette a questa offerta di Iliad di essere una delle migliori. Ci sono ovviamente anche minuti e messaggi senza limiti da usare come meglio si crede e un costo di attivazione da 9,99 € da pagare una tantum. Date un’occhiata al sito ufficiale per più informazioni in merito.