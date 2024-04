Android, SCARICA giochi ed App a pagamento GRATIS: la lista

È questa la giornata delle grandi offerte per gli utenti Android che usano costantemente il Play Store. Nel famoso market dedicato a contenuti come giochi ed applicazioni, sono svariati i titoli che solo per oggi diventano gratis.

Essendo in genere a pagamento, gli utenti tendono ad evitarli, ma oggi possono farli propri con un semplice clic direttamente dagli elenchi in basso.

Android, sul Play Store si possono scaricare gratis questi contenuti: ecco la lista

Chiunque stia cercando un metodo per personalizzare il suo smartphone Android, deve fare capo ai vari pacchetti icone. Oggi direttamente sul Play Store ce ne sono tantissimi, ma non solo tra quelli gratuiti. I più interessanti sono quelli a pagamento e abbiamo ritenuto opportuno selezionare in lista alcuni Icon Pack molto interessanti che sono diventati improvvisamente gratis.

Una volta scaricato un pacchetto icone, bisogna solamente aprirlo come fosse una semplice applicazione e seguire le istruzioni. In un massimo di 15 secondi, le icone dello smartphone cambieranno faccia, assumendo le sembianze che il pacchetto indica. Qui in basso c’è la lista con almeno 5 Icon pack tra i più scelti del momento:

Ovviamente non finisce qui, siccome il mondo Android è pieno di applicazioni per le utilità ma anche di giochi molto belli ed entusiasmanti. Sul Play Store ce n’è per tutti i gusti, soprattutto tra quei titoli a pagamento improvvisamente diventati gratis come nel caso dei pacchetti icone. Qui in basso infatti è stata realizzata una breve lista con dei titoli molto amati e ricercati, solo oggi gratis per tutti. Ecco l’elenco con link diretti per il download ufficiale:

Questa iniziativa potrebbe terminare da un momento all’altro, per cui il consiglio è quello di non perdere altro tempo e procedere al download. Tutti i contenuti Android scaricati dal Play Store gratis, resteranno tali per sempre sullo smartphone dell’utente.