Iliad: finalmente attivo il VoLTE anche per gli utenti consumer

Correre dietro a Iliad è diventato probabilmente lo sport preferito di tantissimi gestori che in passato erano leader assoluti. Ad oggi il provider continua a fare corsa a sé con le sue offerte mobili e anche con le sue idee utili per l’innovazione telefonica mobile.

Tempo fa si cominciò a parlare della tecnologia VoLTE, predisposta da Iliad innanzitutto per i clienti business. Dopo tante indiscrezioni che hanno fatto il loro arrivo online subito dopo l’implementazione del progetto, l’azienda ha mantenuto la parola. Iliad affermò infatti che avrebbe introdotto, anzi ampliato, il suo progetto VoLTE anche nel mondo dei clienti privati.

Ad oggi tale tecnologia è dunque disponibile anche per il mondo consumer, con delle opportunità rilevanti in più. Avere a disposizione il VoLTE significa avere maggiore qualità e più velocità. È in questo modo che Iliad intende migliorare l’esperienza utente in maniera determinante, mettendosi al pari di alcuni gestori molto forti, come ad esempio TIM e Vodafone.

Iliad porta il VoLTE anche agli utenti consumer: ecco cosa cambia adesso

Gli utenti che non sanno cosa significa avere a che fare con la tecnologia VoLTE, ovvero il Voice over LTE, devono ora documentarsi. Iliad rende disponibile questa soluzione anche per chi sottoscrive un semplice piano consumer.

Grazie a questo tipo di risorsa, è possibile effettuare delle chiamate vocali servendosi della rete 4G o 5G in base alla propria promozione mobile e in base alla ricezione nel posto in cui ci si trova. La qualità dell’audio è nettamente migliore e c’è molta più velocità di connessione rispetto alle chiamate a cui tutti sono abituati.

Sul larga scala attualmente solo i clienti business possono utilizzarlo, ma è in estensione anche per i clienti semplici. C’è anche un’altra possibilità con l’arrivo del VoLTE: poter usare Internet durante una chiamata. Attualmente sul sito di Iliad è attiva anche la nuova pagina ufficiale che segnala il servizio attivo.