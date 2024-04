Iliad ha DISTRUTTO i gestori virtuali con un'OFFERTA da 180 GB in 5G

Il percorso di Iliad negli anni si sta rivelando vincente, in barba a tutti coloro che credevano che il provider non potesse sbocciare. In realtà è sbocciato eccome, soprattutto durante questa primavera che sta portando frutti importantissimi all’azienda.

Attualmente infatti con le sue nuove opportunità sta mettendo a ferro e fuoco la concorrenza, rubandogli tanti utenti. Al momento è proprio quello lo scopo, ovvero difendere prepotentemente al primo posto nelle classifiche di gradimento a spese degli altri. Effettivamente il numero di utenti in Italia è quello lì e non cambia, sono i gestori a doversi suddividere la clientela, talvolta prendendosela con offerte degne di nota come quelle di Iliad.

Lo scorso mese è stato fondamentale, soprattutto per gli utenti che hanno scelto le tanto amate Flash. Ad oggi però sul sito ufficiale c’è una proposta ancora più interessante, soprattutto perché non ci sono limiti di tempo per sottoscriverla: si tratta della Giga 180. Dopo un po’ di tempo in purgatorio, la promozione mobile è ritornata sul sito ufficiale di Iliad, dove resterà per un po’ di tempo.

Iliad: la Giga 180 offre ogni mese il 5G gratis e costa pochissimo

Dando uno sguardo al sito ufficiale si può notare come le pubblicità siano tutte dirottate sull’ultima offerta mobile: la Giga 180. I principali punti di forza sono la quantità di giga, la presenza del 5G gratis e la qualità di rete.

Andando per ordine, l’offerta che Iliad mette a disposizione degli utenti include minuti senza limiti verso chiunque ed SMS illimitati. Ci sono anche 180 giga per la navigazione su Internet in 5G, il tutto per un prezzo mensile di 9,99 € al mese. C’è chiaramente anche un costo di attivazione da pagare e questo consiste in altri 9,99 € ma solo la prima volta. L’offerta dura per sempre con lo stesso costo mensile senza mai cambiare, parola del gestore.