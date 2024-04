WindTre rivolge una delle sue migliori offerte del momento ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero. A soli 10,99 euro al mese, gli utenti in questione possono infatti attivare la WindTre GO Unlimited Digital così da ricevere quantità illimitate di Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile!

Offerta WindTre GO Unlimited Digital: tutti i dettagli e i servizi inclusi!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited Digital prevede una spesa iniziale di 20,98 euro, di cui 9,99 euro per l’attivazione e 10,99 euro per il primo rinnovo. A partire dal secondo mese, i nuovi clienti dovranno affrontare soltanto la spesa prevista per il rinnovo della tariffa, che permetterà di usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti per la navigazione

I clienti potranno sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo ma sarà necessario procedere in tempo con la ricarica della SIM. L’acquisto della SIM potrà essere effettuato direttamente online, accedendo al sito ufficiale WindTre, così da riceverla direttamente a casa tramite corriere.

L’offerta appartiene al pacchetto di tariffe operator attack, dunque la sua attivazione è riservata a un gruppo ben preciso di utenti. Nello specifico, il gestore dedica la sua tariffa Unlimited esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad o uno dei gestori qui elencati:

Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile, PosteMobile, Alpha Telecom; Bladna Mobile; BT Enia Mobile; BT Italia; CM Link; Conad Insim; CONEXO TECHNOLOGIES; Daily Telecom; DIGI MOBIL; ENEGAN; ERG Mobile; Europe Energy; FEDER MOBILE; GreenICN; Intermatica; ITALIA POWER; Italiacom; LINKEM; MUNDIO; NEXTUS; NOITEL; TNT Mobile; NV mobile New; OPTIMA; OVUNQUE; PLDT Italia Smart; PLINK;RABONA; Ringo Mobile; SPUSU; TELMEKOM; Telogic; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WINGS Mobile; WITHU.

I clienti in questione potranno optare anche per un’offerta ancora più conveniente, disponibile al costo di 7,99 euro al mese con minuti illimitati, 50 SMS e 75 GB di traffico dati per la navigazione.

Il listino offerte WindTre si propone infatti di accogliere quante più opzioni tramite le quali poter conquistare un numero non indifferente di utenti, i quali non dovranno rinunciare alle loro esigenze!