In questi ultimi giorni, sembra che Qualcomm, leader mondiale nella produzione di chip per dispositivi mobili, stia lavorando su tre nuovi processori destinati alla fascia media del mercato. Ciò è emerso da alcuni indizi che sono stati trovati all’ interno del codice sorgente di Xiaomi HyperOS e riportati con enfasi da Android Headlines.

Si tratta di una notizia davvero importante. In quanto nel costante evolversi del settore degli smartphone, ogni nuova rivelazione suscita grande interesse e speculazione tra gli appassionati del settore.

Qualcomm, tutte le “prove” individuate

Le tracce nel codice sorgente di Qualcomm hanno rivelato i nomi in codice SM4635, SM6650 e SM7635, ciascuno dei quali sembra essere associato a una presunta famiglia di chip Snapdragon. Ma, l’interpretazione dei dettagli aggiuntivi che emergono porta con sé una serie di interrogativi e potenziali ipotesi. Ad esempio, il nome in codice “pitti” attribuito a SM 4635 suggerisce che potrebbe essere il successore del chip 4 Gen 3, mentre “volcano”, di SM 6650, potrebbe indicare una nuova iterazione della serie 6. D’altra parte, SM 7635, anch’esso associato al termine “volcano”, potrebbe rappresentare un’evoluzione per la serie7.

Anche se questa associazione può sembrare intuitiva, le specifiche tecniche e il processo produttivo restano ancora un mistero, con ulteriori dettagli attesi solo nei prossimi annunci ufficiali.

Una sfida importante nel mercato attuale

L’attesa per il lancio di questi nuovi chip è accompagnata da una serie di speranze e aspettative riguardo alle possibili innovazioni che potrebbero portare nel mondo dei cellulari di fascia media. Anche se la performance dei processori Qualcomm è sempre stata ben accolta nel mercato degli smartphone di prezzo alto, è interessante notare che, secondo alcuni commentatori, tali chip di fascia media e bassa potrebbero avere difficoltà a competere con quelli prodotti da MediaTek. Specialmente in termini di rapporto prezzo-prestazioni.

Ad ogni modo, l’interesse continua a restare alto. Poiché potrebbero portare miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica, prestazioni grafiche e supporto per le tecnologie emergenti, come la connettività 5G. Resta da vedere se la società sarà in grado di mantenere la sua posizione di leader. Oppure se dovrà affrontare una concorrenza sempre più agguerrita da parte di altri produttori.