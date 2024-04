Iliad: straordinaria la GIGA 180 con il 5G gratis, ecco i dettagli

Chiunque abbia voglia di un nuovo cambio per quanto riguarda il suo gestore mobile, può guardarsi intorno e scegliere tra i tanti provider. Sono moltissime le aziende che infatti hanno riportato grande successo ultimamente, proponendo prezzi bassissimi. Iliad è sicuramente una di queste dal momento che ha trainato l’economia riguardante proprio il mondo telefonico negli ultimi anni battendo tutti i gestori rivali.

Ci sono delle nuove offerte in giro e per questo Iliad ha deciso di lanciare una vera promo regina, ovvero la famosa Giga 180.

Iliad: la nuova Giga 180 con tutto incluso costa solo 9,99 € al mese per sempre

Con un gestore come Iliad c’è poco da scherzare: appena gli altri provider gli lasciano campo libero, comincia a monopolizzare il mercato della telefonia. Secondo quanto riportato infatti durante l’ultimo periodo non c’è stato un utente che non abbia valutato almeno una volta le offerte di questo gestore. Queste sono sempre vantaggiose e garantiscono longevità, in quanto i prezzi durano per sempre.

Venendo ai dettagli, all’interno della nuova Giga 180 ci sono tutti i contenuti che una persona si aspetta. Pagando 9,99 € al mese per sempre con il costo di attivazione di 9,99 € da pagare una tantum, il nuovo utente Iliad può avere innanzitutto minuti e messaggi senza limiti verso ogni numerazione mobile e fissa. Oltre a questo, ci sono 180 giga per navigare in Internet usando la rete 5G.

La proposta in questione dunque garantisce il 5G gratis tutti i mesi, e non ci sono costi aggiuntivi da pagare neanche in futuro. Ovviamente bisogna avere uno smartphone abilitato al 5G e soprattutto trovarsi in una zona in cui ci siano le infrastrutture giuste.

Da ricordare che con questa offerta di Iliad che costa 9,99 € al mese si può accedere anche allo sconto per la fibra ottica che così costerà solo 19,99 € al mese per sempre. Tutto è disponibile sul sito ufficiale.