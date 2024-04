Xiaomi SU7: l'auto supera i 100.000 ordini già a inizio mese

Xiaomi ha debuttato alla grande nel mondo automobilistico. La sua fantastica berlina puramente elettrica, la SU7, è stata lanciata ad inizio aprile e, da quanto comunicato dal CEO dell’azienda Lei Jun, le vendite sono hanno subito superato ogni aspettativa, con una crescita del brand nel settore esponenziale. L’entusiasmo è stato così forte che solo i preordini, nei primi giorni, hanno raggiunto la quota di 100 mila vetture.

La nuova Xiaomi SU7 è stata lanciata con un’edizione speciale, la Founders Edition, di cui ne sono state prodotti solo 5.000 esemplari. A Pechino e Shenzhen alcuni fortunati hanno già ricevuto il proprio modello, anticipando di quasi 2 settimane i programmi iniziali dell’azienda. Oltre alla Founders Edition, anche le consegne dei modelli personalizzati delle versioni standard e Max sono state avviate e stanno riscontrando successo.

La Xiaomi non entra nel mondo automobilistico, ci si tuffa direttamente

Le vendite della SU7, come ha spiegato lo stesso CEO, sono state 3-5 volte superiori. Questo successo ha portato ad un aumento della produzione dell’auto elettrica, per cercare di soddisfare la domanda sempre più crescente. Per quanto riguarda la disponibilità della Xiaomi SU7, attualmente i punti vendita sono solo siti in Cina, in 29 città.

La Xiaomi SU7 possiede un solo motore a trazione posteriore, generante una potenza di 220 kW, una coppia di 400 Nm e una batteria da 73,6 kWh con celle LFP. La velocità massima raggiungibile in corsa è di 210 km/h e l’accelerazione va da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi. L’auto è ideale anche per i viaggi molto lunghi grazie alla sua autonomia di ben 700 km. Dell’auto sono state progettate anche la versione Pro e Max. La prima ha lo stesso motore, ma è dotata di una batteria di CATL da 94,3 kWh e ha un’architettura a 800 V. L’autonomia sale ancora e arriva a 830 km mentre l’accelerazione è leggermente meno potente.

La Max, invece, possiede un powertrain a doppio motore e trazione integrale. Le sue prestazioni donano al guidatore 495 kW e 838 Nm di coppia. Ha una velocità massima di 265 km/h e un’accelerazione straordinaria che va da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi. Veniamo ai prezzi. Pur trattandosi di un’auto elettrica di ultima generazione forse alcuni si sarebbero aspettati costi differenti. La versione standard della Xiaomi SU7 costa circa 28.000 euro, la versione pro sale leggermente ed ha un prezzo di 31.900 euro, mentre la Max costa più o meno 38.900 euro.