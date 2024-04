Da quando ha fatto il suo debutto nella seconda metà degli anni Sessanta, la serie televisiva Star Trek non ha solo intrattenuto milioni di spettatori, ma ha anche ispirato una vasta gamma di professionisti, da ingegneri a astronomi e informatici. Oltre alle storie avvincenti e ai personaggi indimenticabili, Star Trek ha donato al mondo una visione del futuro, popolata da tecnologie all’avanguardia.

Star Trek e la sua influenza nella tecnologia

Uno degli esempi più lampanti è il Tricorder, uno strumento versatile utilizzato dai membri dell’equipaggio per analizzare l’ambiente circostante. Questo concetto è stato trasformato in realtà con l’avvento di dispositivi come cellulari, computer portatili e GPS, che hanno cambiato il modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda.

Ma non tutte le tecnologie di Star Trek sono state facilmente realizzabili. Il teletrasporto, ad esempio, rimane ancora un sogno distante per la scienza moderna. Ma recentemente, un gruppo di ingegneri ha compiuto passi significativi verso un altro obiettivo: il ponte ologrammi, presente sulle astronavi della Flotta Stellare nella serie “The Next Generation“.

L’Holodeck, un omaggio al ponte ologrammi della serie, creato dalla Penn Engineering, si avvicina a questa visione futuristica, consentendo la creazione di ambienti tridimensionali sotto il controllo degli artisti. Sebbene non permetta l’interazione fisica con gli ologrammi come nella serie, consente la rapida creazione di ambienti virtuali attraverso un modello linguistico avanzato, simile a quello utilizzato da chatbot come ChatGPT.

L’accesso a una vasta libreria digitale di oggetti già creati a mano, chiamata Objaverse, fornisce all’intelligenza artificiale la capacità di selezionare arredi adatti per gli ambienti virtuali.

Un’innovazione con mille possibilità d’uso

Questa tecnologia non solo potrebbe rivoluzionare l’industria dei videogiochi e degli effetti speciali cinematografici, ma potrebbe anche trovare impiego in settori più seri, come la ricostruzione tridimensionale di scene del crimine o l’assistenza medica.

Anche se l’Holodeck è ancora lontano dall’essere perfetto come nella serie televisiva, rappresenta una promettente evoluzione nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Con l’impiego da parte di personale esperto, il futuro sembra promettente per questa innovativa tecnologia.