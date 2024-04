Il settore dei videogiochi sta andando a gonfie vele nel nostro paese. Le vendite nel corso del 2023 sono state davvero elevate e sono tanti i videogiochi che hanno appassionato i videogiocatori più accaniti. IIIDEA ha da poco stilato la classifica di quelli che sono a tutti gli effetti i videogiochi più venduti nel nostro paese lo scorso anno. In questa classifica, sono presenti non solo videogiochi nuovi usciti nel 2023, ma anche altri titoli usciti qualche anno fa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Videogiochi in Italia, ecco quelli più venduti nel corso del 2023

Il settore dei videogiochi si classifica ancora una volta tra quelli più proficui nel nostro paese. Come già accennato in apertura, IIIDEA ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti nel nostro paese nel corso del 2023. Tra i titoli più venduti, c’è il nuovo videogioco di casa EA Sports. Ci stiamo riferendo a EA Sports FC 24 che è arrivato addirittura al primo posto di questa classifica.

Al secondo posto, si è invece piazzato Hogwarts Legacy, noto videogioco ispirato al mondo dei maghi dell’universo di Harry Potter. Terzo posto, invece, per un videogioco di un paio di anni fa, ovvero FIFA 23. Vediamo qui di seguito l’intera classifica dal primo al decimo posto.

• EA SPORTS FC 24

• HOGWARTS LEGACY

• FIFA 23

• GRAND THEFT AUTO V

• CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

• SUPER MARIO BROS. WONDER

• THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

• MARVEL’S SPIDER-MAN 2

• DIABLO IV

• RED DEAD REDEMPTION 2

È stata inoltre pubblicata la classifica delle nuove uscite più vendute nel nostro paese sempre nel 2023. Anche qui, troviamo nuovamente sul podio al primo e al secondo posto nuovamente EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy, mentre al terzo posto abbiano Call of Duty Modern Warfare III.

• EA SPORTS FC 24

• HOGWARTS LEGACY

• CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

• SUPER MARIO BROS WONDER

• THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

• MARVEL’S SPIDER-MAN 2

• DIABLO IV

• F1 23

• ASSASSINS CREED MIRAGE

• RESIDENT EVIL 4