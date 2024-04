Samsung Galaxy A14 è lo smartphone che abbraccia la fascia medio-bassa della telefonia mobile, cercando comunque di promettere al consumatore finale la presenza di prestazioni di buon livello, senza andare mai a richiedere un esborso troppo elevato, anche quando in vendita a prezzo pieno.

Nella parte anteriore trova posto un display LCD da 6,6 pollici, che comunque riesce a raggiungere risoluzione FullHD+, seguito da un processore octa-core, il quale viene completato dalla configurazione con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. La batteria, invece, è un componente da 5000mAh, che risulta essere più che adeguato per la tipologia del prodotto, riuscendo così ad estendere il più possibile la sua usabilità nel lungo/medio periodo.

Samsung Galaxy A14: che offerta folle oggi

Acquistare un Samsung Galaxy A14 è di per sé non troppo dispendioso, poiché a tutti gli effetti potete averlo con un listino di soli 229 euro. Consapevole comunque che al giorno d’oggi il consumatore potrebbe voler risparmiare un pochino, Amazon ha deciso di applicare uno sconto importante, riducendo così la spesa del 43%, corrispondente a circa 100 euro di offerta, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 130,19 euro. Premete questo link per l’acquisto.

In vendita in quattro colorazioni differenti, il prodotto presenta un design elegante ed alla moda, perfettamente adeguato con gli standard a cui siamo oggi abituati. Nella parte posteriore trovano posto tre sensori fotografici, il cui principale è da 50 megapixel, per riuscire ugualmente a realizzare ottimi scatti, grazie anche alla presenza di una fotocamera macro da 2 megapixel, nonché una ultra-grandangolare da 5 megapixel. Anteriormente, la fotocamera è da 13 megapixel, un quantitativo che potremmo definire quasi standard, perfettamente allineato con quanto siamo solitamente abituati a vedere.