Sono state rilasciate le prime immagini del nuovo Huawei Watch Fit 3 e queste sembrano rivelare una certa somiglianza con le ultime generazioni degli Apple Watch. Rispetto al suo predecessore il Fit 3 presenta un display dal rapporto leggermente più squadrato. Inoltre, si può osservare la presenza di un pulsante fisico sulla parte alta del lato destro del dispositivo.

Questi dettagli mettono in evidenza la somiglianza con lo smartwatch proposto dall’azienda di Cupertino. La differenza principale si riscontra nelle cornici, qui un po’ più pronunciate. Inoltre, in generale sembra essere meno ottimizzato rispetto alla scocca, dettaglio prevedibile considerando che si tratta di un dispositivo più economico.

Le prime indiscrezioni sul nuovo Watch Fit 3 di Huawei

Secondo quanto evidenziato nelle prime immagini rilasciate sembra che il nuovo Huawei Watch Fit 3 sarà disponibile in quattro varianti di colore per la cassa. Di queste, una avrà anche il pulsante fisico a contrasto (rosso su argento).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche purtroppo non si hanno grandi informazioni. Inoltre, anche se il dispositivo Huawei è stato avvistato presso diversi enti certificatori, come il cinese CCC, il malesiano SIRIM e l’indonesiano SDPPI, nessuno di questi ha rilasciato informazioni dettagliate sul dispositivo. È reso noto che il nuovo watch Huawei verrà presentato con due codici modello: SLO-B09 e SLO-B19. Inoltre, sono stati confermati alcuni dati, forse un po’ scontati, come la connettività Bluetooth, notifiche, storage e riproduzione di file audio. In più sarà presente anche il tracking dell’attività sportiva.

Il precedente Huawei Watch, il Fit 2, era stato presentato nel 2022, mentre l’anno scorso è stato rilasciato il modello SE, più economico. Considerando ciò è evidente che fosse arrivato il momento del lancio di uno smartwatch di nuova generazione. Non ci resta dunque che aspettare che Huawei rilasci nuove informazioni relative alle specifiche tecniche e al lancio del suo nuovo dispositivo indossabile.