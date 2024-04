Con l’intento di ridurre gli sprechi e di adottare dei comportamenti di consumo più consapevoli e sostenibili, molti consumatori stanno scegliendo di passare a società che possano donare loro dei pacchetti energetici eco-friendly. Tale scelta porta anche ad una riduzione sostanziale delle spese in bolletta, quindi essa non fa solo bene al pianeta ma anche al nostro portafogli. Pulsee Luce e Gas, brand totalmente digitale creato da Axpo Italia, propone ai suoi clienti nuovi strumenti per gestire e monitorare al meglio i propri consumi.

La società ha di recente aggiornato la sua app introducendo una nuova funzione che permette agli utenti di controllare in tempo reale quale sia il consumo dei loro elettrodomestici, sia quelli che sono alimentati per vie elettrica che quelli a gas. L’opzione Pulsee Play è molto utile se si vuole conoscere effettivamente quanto si consuma così da poter correggere eventuali abitudini errate che inficiano negativamente sulla bolletta e sull’ambiente.

Pulsee Play per monitorare il consumo di Gas e Luce e premi vantaggiosi

La funzionalità aggiunta da Pulsee Gas e Luce, possiede diversi strumenti attraverso il quale si può capire esattamente quali sono i propri consumi. Con la sezione dedicata all’Energimetro, ad esempio, gli utenti possono comprendere quanto consuma ogni singolo elettrodomestico, per poterli poi impostare diversamente o, nella peggiore dei casi, sostituire. L’Energimetro è uno strumento disponibile per tutti i clienti che hanno un contatore di seconda generazione.

Grazie al nuovo programma Ricompense, la Pulsee Luce e Gas premia i clienti che hanno le migliori abitudini di consumo e di risparmio energetico avranno dei premi esclusivi. La sezione inerente è presente sull’App, in modo da capire se si è fortunati e “bravi” abbastanza da ricevere una ricompensa. Su Pulsee Play c’è anche la voce Green Hero, per chi è letteralmente un eroe del verde, cioè una persona il cui stile di vita è improntato sull’ecosostenibiltà. Nella sezione si potranno leggere le storie condivise che potrebbero ispirare altri utenti ad adottare comportamenti migliori.

Da quando è stata introdotta, l’iniziativa di Pulsee Luce&Gas ha già registrato oltre 5.000 adesioni ed ha portato ad un risparmio di circa 50.000 kg di CO₂ e di oltre 2 milioni di litri di acqua. Con il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità, la società sta dimostrando che economia ed ecologia non sono poi dei mondi così distanti. Attraverso strumenti come Pulsee Play e l’Energimetro, l’azienda riesce ad essere una guida per i propri clienti, un insegnante di comportamenti migliori, garantendo al contempo dei vantaggi sul risparmio energetico e donando bollette più leggere.