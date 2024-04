A quanto pare il momento di grandi novità in casa DAZN, l’emittente televisiva online e infatti chiuso l’accordo con la gestione è inerente la Liga spagnola e si è garantita per altri cinque anni i diritti esclusivi per la trasmissione in Italia e in Portogallo del campionato giocato in Spagna, questo è quanto viene annunciato in una dichiarazione ufficiale da parte dell’azienda che si occupa anche di trasmettere la serie A nel nostro Paese.

Nota ufficiale di DAZN

A comunicare la chiusura dell’accordo è stata DAZN stessa tramite il proprio CEO di DAZN Italia, ecco quanto attesta il report ufficiale della società: “Siamo orgogliosi che DAZN resti detentrice esclusiva dei diritti de LALIGA in Italia per altri cinque anni. La collaborazione di lunga data che abbiamo avviato con la massima Lega calcistica spagnola prosegue e conferma, consolidandolo, il nostro ruolo come partner di riferimento. È un onore essere stati scelti ancora per la trasmissione in Italia. Siamo certi che insieme continueremo a offrire il miglior prodotto sportivo a tutti i tifosi, portando lo spettacolo del grande calcio spagnolo in una fase sempre più interattiva e appassionante”.

Di conseguenza grazie a questo accordo DAZN avrà la possibilità di trasmettere tutte le 380 partite del campionato spagnolo ed anche gli Highlights di ogni singolo match giocato, questo per la durata di cinque anni al termine dei quali poi si deciderà se proseguire con un ulteriore accordo se cessare il tutto.

La cosa sorprendente è che per poter godere di questo contenuto offerto da DAZN basterà semplicemente sottoscrivere anche il piano standard e non necessariamente quello plus, con il primo che resterà in offerta scontata fino al 28 aprile e che consentirà di godere dell’offerta DAZN standard ad un prezzo di 19,99 € al mese per i primi quattro mesi anziché 40,99 € al mese fin da subito, se siete interessati a sottoscrivere un abbonamento questo è il momento giusto per farlo.