Cresce l’attesa per l’uscita della nuova serie di iPhone 16, che come tutti i suoi predecessori, uscirà sul mercato probabilmente a settembre 2024.

Le indiscrezioni intorno alla nuova linea si stanno susseguendo già da diversi mesi, anche se, come sappiamo, le conferme arriveranno solo ed esclusivamente con l’uscita dello smartphone.

Tuttavia è già possibile fare delle ipotesi abbastanza realistiche grazie alle notizie che sono trapelate.

Se prendiamo in considerazione il design dei nuovi smartphone, i rumors parlano di display più grandi dei precedenti, con iPhone 16 da 6,1 pollici, iPhone 16 Pro da 6,3, iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Plus addirittura da 6,9 pollici.

Questo spazio in più servirà a ospitare un comparto fotografico e una batteria più grande, con un netto miglioramento delle caratteristiche tecniche e dell’autonomia del dispositivo.

Per quanto riguarda il processore, invece, iPhone 16 e la versione Plus monteranno il chip A17 Pro, già utilizzato per la serie precedente, mentre iPhone 16 Pro e Pro Max il nuovissimo A18.

Un’altra novità della nuova serie dovrebbe essere l’arrivo dei pulsanti capacitivi, tanto attesi dagli utenti.

iPhone 16 e il nuovo comparto fotografico di qualità

Ma soffermandoci sul comparto fotografico della nuova linea di iPhone 16, le indiscrezioni parlano dell’integrazione di 4 novità davvero incredibili.

Abbiamo già parlato dell’idea di Apple di introdurre una soluzione contro i lens flare che appaiono durante lo scatto di una foto o mentre si gira un video, ma questo non è l’unico cambiamento del comparto.

Infatti, secondo i rumors, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max presenteranno un nuovo zoom ottico 5x, mentre iPhone 16 Pro Max monterà un teleobiettivo ultra lungo periscopico che andrà addirittura oltre lo zoom ottico 5x.

Infine, vi sarà l’utilizzo, da parte di iPhone 16 Pro e Pro Max di un nuovo sensore per la fotocamera esterna che permetterà di generare contenuti multimediali con una qualità mai vista prima.

Non resta che attendere settembre 2024 per toccare con mano tutte le novità della nuova linea di iPhone 16.