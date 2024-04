Intelligenza artificiale una parola che ormai è aggiunta al nostro vocabolario. Che a quanto pare sia uscita dalle pagine e dalle parole con cui si descrive il suo significato per andare ad influire al mondo contemporaneo. Il suo sviluppo oggi si ritrova in molti settori i quali sono molto ottimizzati da quest’ultima.

Non sono pochi i diversi elementi che tocca la AI, la quale ormai, preso conoscenza dell’intero mondo.

Intelligenza artificiale, dove è arrivata?

Arriviamo a toccare un elemento che prima non si poteva nemmeno considerare e comparare con l’intelligenza artificiale, ovvero l’healthcare, il quale è alla base del processo di trasformazione guidato dalla AI. Si parla dalla valorizzazione delle professionalità fino all’efficientamento dei processi aziendali. Per poi passare al deep learning in combinazione con i big data che da il permesso di possedere una buona quantità di dati e informazioni per i vari obiettivi fissati.

Questo concetto dell’intelligenza che ormai ha invaso anche il mondo del lavoro è ribadito da Carlo Torniai, Group Chief Data & Analytics Officer di Angelini Industries, un gruppo che lavora nei settori che riguardano la salute.

Per quanto riguarda il miglioramento della produttività aziendale e personale, in modo di rendere massimi i benefici che ogni volta si riescono a ricevere con la ricerca per quanto riguarda il mondo medico-sanitario, le possibilità che rende disponibili l’intelligenza artificiale sono svariate. Come riferisce Torniai, per prima cosa sono automatizzate le azioni a basso impatto riducendo così l’errore umano. Allo stesso tempo continua Torniai, sono ottimizzati anche i processi clinici e le funzioni aziendali, grazie al machine learning. Un esempio adottato è l’assistente virtuale che viene alimentato dall’intelligenza artificiale Angela, sempre targato Angelini.

E nella medicina?

Oltre a questo ambito l’uso del machine learning sta venendo sperimentato anche per la prevenzione di picchi influenzali, grazie all’utilizzo di dati di varia tipologia. Il quale oltre alla registrazione di questi picchi prevede una ottimizzazione per la produzione e la gestione degli stock.

Inoltre l’intelligenza artificiale svolge un buon ruolo nel promuovere l’efficienza e la produttività dei lavoratori. Un esempio può essere AskAI, piattaforma che si basa su ChatGPT 3.5 offrendo un accesso sicuro e rapido. Con un obiettivo fissato ovvero garantire l’utilizzo etico e responsabile.

Ritornando sul mondo sanitario si deve essere particolarmente attenti a non commettere errori strutturali per il futuro utilizzo dell’intelligenza artificiale.