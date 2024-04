I superconduttori sono stati da sempre al centro dell’ attenzione proprio perché rivoluzionerebbero il mondo della tecnologia; ci sono molti scienziati che studiano dei materiali che potrebbero comportarsi come superconduttori, tra cui Ranga Dias, fisico dell’ Università di Rochester, che ultimamente aveva pubblicato un articolo in cui raccontava di come era riuscito a trovare un superconduttore che manteneva le sue caratteristiche anche a temperatura ambiente.

Un po’ di tempo dopo si è scoperto che questo articolo era un fake e che i dati inseriti al suo interno erano stati falsificati; così facendo l’ università sta cercando di licenziare Dias per aver pubblicato delle informazioni non vere. Dias ha pubblicato queste notizie perché voleva dimostrare alla rivista per cui a scritto l’ articolo che un materiale da lui scoperto era un superconduttore. Se Dias fosse riuscito a trovare davvero un superconduttore allora avrebbe sicuramente ricevuto il premio Nobel, altro motivo che ha spinto il fisico a falsificare i dati dei suoi esperimenti.

Superconduttori, ecco perché sono così importanti

I normali conduttori riescono a far passare gli elettroni pur avendo una piccola resistenza che se molto elevata si traduce in calore; i superconduttori riescono a far passare la corrente senza liberare calore. Questo perché nei superconduttori si crea una coppia di elettroni chiamata coppia di Cooper, questo però solo a bassissime temperature, ecco perché questi materiali devono lavorare in condizioni estreme. Il materiale che resisterebbe a temperature ambientali dovrebbe avere un qualche cosa che protegga le coppie di Cooper dalle radiazioni termiche. Negli ultimi anni si stanno studiando gli idruri che riescono a schermare le coppie di elettroni ma a delle pressioni molto elevate: 400 e 500 Gigapascal. Nell’ articolo di Dias spiegava di aver trovato un materiale che aveva delle proprietà superconduttive a 21 gradi e ad una pressione di 1 Gigapascal; questo però si è rivelato falso e quindi l’ articolo venne ritirato dalla rivista.

I superconduttori potrebbero rivoluzionare il modo della tecnologia offrendo delle opportunità in più poiché grazie alle loro proprietà il trasporto di elettricità non avrebbe delle dispersioni con conseguenze sul costo di vendita di energia. Inoltre ci sarebbero delle nuove opportunità per la creazione e l’ installazione di pannelli fotovoltaici in ambienti con prevalenza di sole che distano molti chilometri dalle abitazioni senza preoccuparsi delle dispersioni di elettricità.