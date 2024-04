Le recenti modifiche proposte da Google stanno portando alla rimozione di numerose app e applicazioni. In questo caso si tratta di una funzione legata a Google Maps che probabilmente non sarà particolarmente compianta dagli utenti. Si tratta delle bozze relative alle recensioni sull’app.

Anche se non sono famose come quelle di altri servizi come Tripadvisor, le recensioni su Google Maps sono ugualmente importanti per l’esperienza utente. E allora perché l’azienda di Mountain View ha deciso di eliminare questa funzionalità?

Addio alle bozze delle recensioni su Google Maps

Secondo le recenti dichiarazioni dell’azienda, a partire dal 16 luglio 2024 non sarà più possibile salvare nelle bozze una recensione. Inoltre, tutte le bozze al momento già presenti sul sistema Maps verranno cancellate.

Dunque, a partire da quella data, tutte le recensioni scritte non potranno più essere salvate, ma verranno subito pubblicate. Questa funzione incentiva la creazione di contenuti. Dall’altra parte però vincola gli utenti che si rivolgono a Google Maps per le proprie recensioni. Salvandole tra le bozze è possibile tornare con calma su quest’ultime e rivedere in un secondo momento i contenuti scritti. Peccato che ora questo non sia più possibile. Gli utenti saranno quindi costretti a scrivere e pubblicare direttamente i propri contenuti.

Ricordiamo dunque a tutti gli utenti che se hanno delle bozze delle loro recensioni su Google Maps devono scaricarle entro il 16 luglio se non vogliono perderle. Per farlo basta andare su Google Takeout, cliccare sulla casella “Maps” e cliccare su “Passaggio successivo”. A questo punto bisognerà seguire le indicazioni che Google ci fornisce sullo schermo.

Anche se per alcuni utenti potrà sembrare una funzione non molto utile, per altri abbandonare le bozze per le recensioni su Google Maps è una notizia non del tutto positiva. Purtroppo, però non c’è molto che si possa fare. Si può solo attendere questa novità e scoprire come cambierà l’approccio degli utenti alla piattaforma.