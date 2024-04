AltStore PAL: il nuovo app store alternativo arriva su iOS

La Apple continua ad aprire le sue porte ad attori terzi. Dopo il rilascio di AltStore PAL, lo sviluppatore Riley Testut è riuscito ad “intrufolarsi” nell’ecosistema delle app per gli iPhone, permettendo a tutti gli sviluppatori indipendenti di poter distribuire le proprie creazioni in altri ambienti che non fossero l’App Store ufficiale. Coloro che attendevano con ansia una maggiore libertà di espansione delle proprie applicazioni e per gli utenti che desiderano avere più alternativa disposizione sulle app da poter scaricare, questo cambiamento apportato nel sistema operativo iOS potrebbe cambiare la situazione.

L’AltStore è stato creato per essere un App Store open source dedicato agli sviluppatori indipendenti e per tutti quelli che hanno riscontrato delle difficoltà nel proporre le applicazioni sull’App Store della Apple. Il nuovo store permette il sideloading di terze parti, creando una piattaforma dove tutti gli sviluppatori possono in modo libero le proprie creazioni senza dover passare necessariamente per il sistema di revisione della Apple.

L’AltStore sarà concorrente dell’App Store

Gli utenti possono già scaricare dall’AltStore l’applicazione Delta e testare un prodotto che non sia proveniente dal classico App Store. Essa è un’app emulatrice all-in-one per console Nintendo e dona l’opportunità di poter usare il proprio dispositivo come se fosse, ad esempio, una Nintendo 64, NES, SNES, il Gameboy Advance e il Nintendo DS. Il dispositivo iOS diventerà così la propria piattaforma “vintage”. Grazie alle funzionalità avanzate e a quelle di supporto per diversi controller di gioco, Delta diventa un’opzione da non perdere per tutti coloro che adorano i giochi retro. Da provare e anche l’applicazione Clip, un gestore di appunti avanzato che può essere utilizzato anche in background che consente una migliore gestione ed organizzazione dei propri appunti sull’iPhone.

Questo strumento è molto utile per chi vuole organizzare al meglio le proprie informazioni e vuole tener conto di ciò che scrive nel modo più efficiente possibile. AltStore apre, a chi ha un dispositivo iOS, un mondo di opportunità nuove e a chi è uno sviluppatore indipendente di poter aumentare i download delle proprie creazioni in modo molto più semplice. L’AltStore ha potuto fare il suo ingresso nel momento in cui la Apple ha cominciato a cambiare le sue regole per adattarsi per far fronte al DMA imposto dall’Unione Europea. Ora dobbiamo soltanto attendere per vedere gli effetti della nascita di questo Store e di come la Apple continuerà a cambiare le proprie strategie per gli utenti iPhone.