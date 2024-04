La prossima generazione di flagship realizzati da Samsung arriverà nei primi mesi del 2025 e prenderà, molto probabilmente, il nome di Galaxy S25. Parlare delle caratteristiche tecniche di questi device è prematuro, ma le nuove indiscrezioni trapelati sono davvero interessanti.

Infatti, stando a quanto rivelato da un nuovo report, Samsung sembra intenzionata a introdurre sui device un nuovo System-on-Chip. I Galaxy S25 potrebbero essere spinti dal chipset Exynos 2500, la soluzione proprietaria del brand coreano.

La particolarità di questa scelta riguarda le performance espresse dal SoC. Infatti, i leaker indicano che Exynos 2500 potrebbe superare le prestazioni offerte da Snapdragon 8 Gen 4. La soluzione creata da Samsung sarà superiore a quella di Qualcomm sotto diversi punti di vista, migliorando l’efficienza energetica e le prestazioni pure.

Samsung punta a conquistare lo scettro di SoC Android più potente con il prossimo Exynos 2500, il chipset sarà utilizzato sui Galaxy S25

Per raggiungere questo obiettivo, Samsung sta lavorando molto sull’ottimizzazione del processo produttivo del chipset. L’azienda coreana, attraverso le proprie fonderie, utilizzerà un processo produttivo a 3nm di seconda generazione per l’Exynos 2500. Questa sarà già la prima grande differenza rispetto allo Snapdragon 8 Gen 4 che invece si baserà su un processo produttivo a 4nm.

Il salto generazionale permetterà un netto incremento dei due parametri principali di un SoC quali potenza e consumi. Le differenze permetteranno alla soluzione Samsung di superare il chipset Qualcomm e rendere i Galaxy S25 i device Android più potenti.

A rendere ancora più variegata la proposta hardware del brand coreano sarà la doppia versione del chipset di nuova generazione. Samsung sembra interessata a presentare Exynos 2500 in versione A e B. La prima sarà la versione octa-core destinata ai Galaxy S25 mentre la variante B sarà un SoC deca-core da utilizzare sui Galaxy Tab e Galaxy Book.

Ricordiamo che queste informazioni sono da considerarsi come indiscrezioni non confermate ufficialmente da Samsung. Per questo motivo, bisognerà attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.