Il debutto di SU7 ha rappresentato l’inizio dell’avventura di Xiaomi come produttore di autovetture. Il gigante tecnologico cinese è entrato nel settore automotive con una vettura elettrica molto interessante.

Sia dal punto di vista estetico che prestazionale, almeno sulla carta, la Xiaomi SU7 si configura come una degna rivale della Porsche Tycan. Complice anche il prezzo molto invitante, che parte dal circa 28.000 euro e arriva fino 38.000 euro nella versione più prestazionale, il successo della vettura è comprensibile.

Xiaomi ha confermato di aver superato i 100.000 ordini nelle prime 48 ore dal lancio della vettura. Questi numeri indicano ampiamente il successo della SU7 che ha sorpreso lo stesso brand.

I primi lotti sono stati esauriti in fretta e Xiaomi ha dovuto incrementare la propria capacità produttiva per sostenere la domanda. Nonostante questo intervento, il brand potrebbe non soddisfare tutti gli utenti che desiderano mettersi alla guida di SU7.

Infatti, un nuovo report indica che gli ordini ricevuti sono tra le tre e le cinque volte superiori alle aspettative. Le previsioni dell’azienda sono state superate e la lista di attesa aumenta a vista d’occhio. Nei giorni immediatamente al lancio della vettura elettrica, alcuni utenti dovevano aspettare fino a 7 mesi per ricevere la propria vettura. Considerando l’aumento degli ordini nel corso delle settimane, questo tempo potrebbe essere aumentato ulteriormente.

Ricordiamo che Xiaomi ha presentato tre allestimenti diversi. Il modello Standard di SU7 si affianca alla variante Pro e alla più prestazionale Max. Tra i vari allestimenti cambiano le prestazioni e l’autonomia, con particolare rilevanza nella variante Max, la più costosa.

Certamente Xiaomi espanderà la propria gamma nel corso dei prossimi anni, ma al momento non sono stati forniti dettagli. Tutti gli sforzi sono concentrati su SU7 e nei prossimi mesi arriveranno ulteriori colori per una maggiore personalizzazione.