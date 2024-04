La sicurezza online è un tema molto caldo che riguarda ormai la maggior parte della popolazione, visto che un’alta percentuale di essa utilizza lo smartphone e naviga sul web.

Le insidie che possono celarsi dietro ad azioni banali come una ricerca su internet, dello shopping online e il download di applicazioni sono davvero tante.

Infatti, le truffe online e i tentativi di estorsione di denaro tramite internet hanno raggiunto delle percentuali davvero elevate, spingendo molti a porre particolare attenzione alla propria privacy e sicurezza.

Si sente spesso parlare di tentativi di phishing, di malware e messaggi fake inviati da malintenzionati per tentare di estorcere informazioni personali con il fine di sottrarre danaro dal conto bancario di vittime ignare, ma gli inganni potrebbero celarsi ovunque.

Non è raro, infatti, imbattersi in casi di segnalazione di applicazioni malevole che celano dei malware pericolosi, in grado di infettare i dispositivi, controllarli da remoto e accedere ai conti in banca.

Android, disinstallate immediatamente queste 3 applicazioni

In questi giorni è arrivata un ulteriore segnalazione, da parte dei ricercatori di sicurezza di ESET, che hanno smascherato 3 applicazioni pericolose presenti su Android.

Queste applicazioni sarebbero legate al malware XploitSPY, che sfrutta delle vulnerabilità per sferrare degli attacchi informatici che potrebbero danneggiare i dispositivi e sottrarre informazioni.

Le applicazioni in questione sono Dink Messenger, Defcom e Sim Info e anche se Google, dopo le segnalazioni, ha prontamente eliminato le piattaforme da Play Store, alcuni utenti potrebbero averle ancora installate.

Si raccomanda perciò di dare un’occhiata alle applicazioni installate sul proprio dispositivo e disinstallare immediatamente ogni tipo di applicazione sospetta.

L’attacco da parte di qualsiasi tipo di malware non è uno scherzo e potrebbe causare dei veri e propri disagi, pertanto si consiglia di implementare la propria sicurezza e di effettuare il download solo di applicazioni sicure rimanendo costantemente aggiornati sulla questione.