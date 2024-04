Tesla non si ferma mai e continua a lavorare allo sviluppo del software riservato alle sue vetture. Lo scopo è quello di apportare miglioramenti continui e introdurre nuove funzionalità utili a tutti gli automobilisti. Suddette novità vengono poi rilasciate con i continui aggiornamenti OTA.

A tal proposito, l’azienda di Elon Musk ha rilasciato un comunicato sul proprio account su X annunciando l’arrivo dello Spring update che porta ad interessanti miglioramenti.

Nuovi aggiornamenti in arrivo con gli Spring update di Tesla

Al momento, Tesla ha rilasciato solo alcune informazioni riguardo le novità che attendono i suoi utenti. Prima di vedere di cosa si tratta, è importante sottolineare che alcuni cambiamenti saranno indirizzati a specifici modelli.

Le prime novità in arrivo riguardano l’interfaccia dei veicoli Model 3/Y dotate del chip AMD. Tesla sottolinea che con il nuovo aggiornamento sarà possibile espandere la visualizzazione di Autopilot a tutto schermo, con la mappa rilegata in un riquadro in alto a destra. Inoltre, verrà proposta una nuova gestione per la parte multimediale. Infine, è previsto l’arrivo della visualizzazione full screen per i controlli del veicolo una volta che è stato parcheggiato.

Per il Model S/X nelle versioni dal 2021 in avanti, è prevista una nuova funzione “Auto Shift Beta”, ovvero un’evoluzione dello “Smart Shift”. Questa funzione fornirà la possibilità di cambiare in modo automatico da marcia indietro a marcia avanti (e viceversa) per aiutare gli utenti con le manovre di parcheggio.

È prevista anche un’ulteriore novità per la Tesla Model S/X e per la Model 3 Highland. Si tratta di una funzione relativa all’apertura del bagagliaio posteriore utilizzando una chiave digitale presente nello smartphone.

Per quanto riguarda l’infotainment per tutti gli utenti è previsto anche l’arrivo dell’app di Audible. Mentre Spotify verrà aggiornato e migliorato. In alcuni mercati Tesla proporrà anche un aggiornamento della Modalità Sentinella. Quest’ultima permetterà di visualizzare sul proprio smartphone le clip video che vengono registrate quando il sistema si attiva. Questa funzione è particolarmente utile per capire se qualcosa di pericoloso accade intorno al proprio veicolo. Infine, sempre per i veicoli Model S/X dal 2021 in avanti, Tesla ha previsto un update in grado di migliorare la frenata rigenerativa.